Flamengo anunció la renovación de Giorgian de Arrascaeta hasta diciembre de 2028

Giorgian de Arrascaeta renovó su contrato con el Flamengo hasta diciembre de 2028, con una opción para extenderlo por una temporada adicional, anunció este sábado el club de Rio de Janeiro.

El futbolista de 31 años vive un fantástico momento con el equipo rubro-negro, con 17 goles y 12 asistencias en 29 partidos jugados en el Brasileirão 2025 y dos tantos en diez compromisos en la Copa Libertadores.

"Es una de las noticias más felices de mi carrera. Siempre quise quedarme en el Flamengo y continuar escribiendo nuestra historia", dijo el uruguayo, citado en el comunicado con el que el Fla informó del acuerdo.

De Arrascaeta ha conquistado 15 títulos desde su llegada al equipo en enero de 2019, entre los cuales figuran dos Libertadores (2019 y 2022), una Recopa Sudamericana (2020) y dos trofeos de la liga brasileña (2019 y 2020).

A lo largo de esta etapa, el uruguayo ha disputado 348 encuentros, con 95 goles y 104 asistencias.

El anuncio llega en la recta final de la temporada, en la que el Flamengo pelea cabeza a cabeza con el líder Palmeiras por el liderazgo del Brasileirão.

Con ocho partidos por delante, los cariocas están a tres puntos de los paulistas.

Flamengo y Palmeiras disputarán también la final de la Copa Libertadores el próximo 29 de noviembre en Lima.

FUENTE: AFP