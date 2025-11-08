RECIBÍ EL NEWSLETTER
348 PARTIDOS, 95 GOLES Y 104 ASISTENCIAS

Flamengo anunció la renovación de Giorgian de Arrascaeta hasta diciembre de 2028

Desde su llegada al equipo en 2019 ha conquistado 15 título; entre los cuales figuran dos Libertadores (2019 y 2022), una Recopa Sudamericana (2020) y dos trofeos de la liga brasileña (2019 y 2020).

de-arrascaeta-camiseta-flamengo-archivo-afp

Giorgian de Arrascaeta renovó su contrato con el Flamengo hasta diciembre de 2028, con una opción para extenderlo por una temporada adicional, anunció este sábado el club de Rio de Janeiro.

El futbolista de 31 años vive un fantástico momento con el equipo rubro-negro, con 17 goles y 12 asistencias en 29 partidos jugados en el Brasileirão 2025 y dos tantos en diez compromisos en la Copa Libertadores.

"Es una de las noticias más felices de mi carrera. Siempre quise quedarme en el Flamengo y continuar escribiendo nuestra historia", dijo el uruguayo, citado en el comunicado con el que el Fla informó del acuerdo.

la mls suspende a luis suarez para juego decisivo de playoffs con inter miami
Seguí leyendo

La MLS suspende a Luis Suárez para juego decisivo de playoffs con Inter Miami

De Arrascaeta ha conquistado 15 títulos desde su llegada al equipo en enero de 2019, entre los cuales figuran dos Libertadores (2019 y 2022), una Recopa Sudamericana (2020) y dos trofeos de la liga brasileña (2019 y 2020).

A lo largo de esta etapa, el uruguayo ha disputado 348 encuentros, con 95 goles y 104 asistencias.

El anuncio llega en la recta final de la temporada, en la que el Flamengo pelea cabeza a cabeza con el líder Palmeiras por el liderazgo del Brasileirão.

Con ocho partidos por delante, los cariocas están a tres puntos de los paulistas.

Flamengo y Palmeiras disputarán también la final de la Copa Libertadores el próximo 29 de noviembre en Lima.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
INTERIOR PIDE COLABORACIÓN

Recluso que cumplía pena por homicidio tuvo salida autorizada para ir al médico, rompió su tobillera y se fugó
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
TERCER DÍA CONSECUTIVO

Se mantiene el paro de 24 horas este lunes en todas las escuelas de Montevideo

Te puede interesar

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
Banco República comenzó con la campaña de préstamos especiales para jubilados y pensionistas
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Banco República comenzó con la campaña de préstamos especiales para jubilados y pensionistas
Foto: Vertedero municipal / Archivo / Intendencia de Salto
EXTREMIDAD INFERIOR

Encontraron restos humanos en el vertedero municipal de la ciudad de Salto

Dejá tu comentario