Fiscalía solicitó imposición de medidas al conductor del ómnibus que embistió a una mujer de 77 años

La Fiscalía de Flagrancia de 6º turno solicitó este lunes la imposición de medidas de sujeción al proceso para el conductor del ómnibus de Cutcsa que en la mañana del domingo embistió a una mujer de 77 años en el cruce de la avenida Uruguay y Río Branco, en el Centro de Montevideo.

El equipo de la fiscal Andrea Mastroianni está a la espera de pericias fundamentales para la investigación del siniestro de tránsito grave, informó la Fiscalía.

Cuando el personal policial llegó al lugar encontró a la víctima debajo de la unidad de transporte capitalino. La mujer tenía la pierna izquierda bajo una de las ruedas del ómnibus. Bomberos y una emergencia médica móvil debió acudir al siniestro. La peatona fue diagnostica como politraumatizada grave y fue trasladada a un sanatorio privado, donde permanece internada en CTI.

De acuerdo al registro de las cámaras del Ministerio del Interior en la zona, el ómnibus circulaba por avenida Uruguay y al llegar a la calle Río Branco, el conductor se detuvo para dialogar con un inspector. Luego, retomó la marcha y giró hacia Río Branco, momento en el que embistió a la mujer. Ambos estaban habilitados por el semáforo.

El control de alcoholemia que el personal de Policía de Tránsito le realizó al conductor dio cero. Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.