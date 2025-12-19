RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA DEFENSA DEBE RESPONDER A LA ACUSACIÓN

Fiscalía solicita pena de 4 años para Sara Goldring la excorredora de bolsa imputada por apropiación indebida

"Una persona recibe una pena impresionante por una rapiña, y pasa esto, una persona afecta a 700 y tiene una condena de 4 años", cuestionó la abogada de los damnificados.

La Fiscalía solicitó la condena a cuatro años de cárcel para Sara Goldring, excorredora de bolsa de Custodia de Valores Mobiliarios y agente de valores de United Brokers, por el delito de apropiación indebida. Para los damnificados es un leve avance, pero solicitan imputación por otros delitos.

Goldring cumplió dos años de su imputación por apropiación indebida y en las últimas horas, el fiscal de lavado de activos Enrique Rodríguez solicitó la pena máxima que prevé el delito, que equivale a cuatro años. Además, el decomiso de 21 millones de dólares en la cuenta que tiene la imputada en Estados Unidos. Para los damnificados sigue quedando “gusto a poco”.

Patricia Regules, abogada de los damnificados, señaló que la causa es por "pérdidas de 100 millones de dólares, solo en CVM, sin contar las pérdidas de UB, que fueron 50 millones. Sin contar clientes referenciados, que nunca se los cita, sin contar el hecho de que fueron 700 familias. Sí habían 400 cuentas, pero muchas personas involucradas, que perdieron absolutamente todo y algunas incluso le quedaron debiendo a la sociedad".

Ante esta solicitud del fiscal, se inició un plazo de 30 días para que la defensa responda a la acusación en un juicio final que comenzará a principios de 2026.

"Lo más importante es que alguien pague por esto. Una persona recibe una pena impresionante por una rapiña, y pasa esto, una persona afecta a 700 y tiene una condena de 4 años. Paga los 20 millones y se va con el remanente", cuestionó la abogada.

