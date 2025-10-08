La fiscal de Delitos Sexuales, Isabel Ithurralde, solicitó este miércoles a la Justicia una pena de 16 años de cárcel al exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, y de 6 años de prisión para el profesor de Historia, Sebastián Mauvezin, en el marco de la causa por la que fueron imputados en octubre de 2023 por delitos sexuales contra menores de edad.
Fiscalía pidió pena de 16 años de cárcel para Gustavo Penadés y de 6 años para Sebastián Mauvezin
La fiscal Isabel Ithurralde presentó este miércoles la acusación formal del caso por el que fueron imputados en octubre de 2023 por delitos sexuales contra menores de edad.
Noticia en desarrollo
Seguí leyendo
Condenaron a 2 años y 8 meses de cárcel al policía de Investigaciones de Zona III que fue detenido con droga
Lo más visto
EN UN CONTROL VEHICULAR
Un policía de Investigaciones de Zona III fue detenido con 80 chasquis de droga y está a disposición de Fiscalía
"PUEDE REPETIRSE EL FENÓMENO"
"Sábado de playa; domingo muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte", anunció Nubel Cisneros
un detenido y un recluso conducido
Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero
PLAZO HASTA LA HORA 15
TCP da plazo hasta hoy de tarde para volver a trabajar o cesa los beneficios para todos los empleados
PATRONAL APLICA CARNÉ POR PUNTOS
Dejá tu comentario