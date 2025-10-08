RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACUSACIÓN FISCAL

Fiscalía pidió pena de 16 años de cárcel para Gustavo Penadés y de 6 años para Sebastián Mauvezin

La fiscal Isabel Ithurralde presentó este miércoles la acusación formal del caso por el que fueron imputados en octubre de 2023 por delitos sexuales contra menores de edad.

Penadés en audiencia judicial, setiembre. Foto: Subrayado.

La fiscal de Delitos Sexuales, Isabel Ithurralde, solicitó este miércoles a la Justicia una pena de 16 años de cárcel al exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, y de 6 años de prisión para el profesor de Historia, Sebastián Mauvezin, en el marco de la causa por la que fueron imputados en octubre de 2023 por delitos sexuales contra menores de edad.

Noticia en desarrollo

Condenaron a 2 años y 8 meses de cárcel al policía de Investigaciones de Zona III que fue detenido con droga

