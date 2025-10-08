Fiscalía pidió pena de 16 años de cárcel para Gustavo Penadés y de 6 años para Sebastián Mauvezin

La fiscal de Delitos Sexuales, Isabel Ithurralde, solicitó este miércoles a la Justicia una pena de 16 años de cárcel al exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, y de 6 años de prisión para el profesor de Historia, Sebastián Mauvezin, en el marco de la causa por la que fueron imputados en octubre de 2023 por delitos sexuales contra menores de edad.