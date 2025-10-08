Condenaron a 2 años y 8 meses de cárcel al policía de Investigaciones de Zona III que fue detenido con droga

El policía de Investigaciones de Zona Operacional III de la Jefatura de Montevideo que había sido detenido el lunes con drogas fue condenado a dos años y ocho meses de cárcel.

El funcionario del Ministerio del Interior, de iniciales C.E.S.M., de 30 años, fue detenido por efectivos del PADO en un patrullaje preventivo en la zona de Camino Carrasco.

Los efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa interceptaron a un vehículo que se desplazaba a gran velocidad y al identificar a su conductor constataron que se trataba de un policía que estaba fuera de servicio.

Los policías vieron como el conductor intentaba ocultar un objeto dentro de un morral. Al proceder a su inspección, encontraron 86 envoltorios con sustancia amarillenta (17 gramos). Le incautaron además un arma de fuego, municiones, dinero y celulares.

El caso pasó a la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo bajo las directivas de la fiscal de Estupefacientes de 4° turno, Angelita Romano.

En un allanamiento a la casa del policía, se encontró un arma de fuego sin documentación y sin registro.

Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena del policía por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a título oneroso, en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, y deberá cumplir una pena de dos años y ocho meses de prisión.