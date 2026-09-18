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Fiscalía defendió traslado de fiscal de Lesa Humanidad y dijo que responde a una reorganización temporal

El organismo señaló que los movimientos de fiscales para apoyar otras fiscalías son habituales y buscan cubrir necesidades generadas por licencias y retiros.

Foto: FocoUy. Fiscalía.

Foto: FocoUy. Fiscalía.

La Fiscalía hizo este jueves, mediante un comunicado, una serie de precisiones sobre el traslado de uno de sus fiscales a otra fiscalía.

El organismo explicó que los movimientos de fiscales para prestar funciones en apoyo a otras fiscalías constituyen “un mecanismo habitual en la Institución” y tienen como objetivo “optimizar el funcionamiento de los servicios, cubriendo los requerimientos que surgen a partir de licencias y retiros”.

Esta reorganización, agregó, “tiene carácter temporal y responde a la necesidad de gestionar y distribuir los recursos humanos disponibles”.

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Fiscalía señaló además que “una situación similar se presenta en las subrogaciones de las titularidades de las Fiscalías”, que se disponen “cuando resulta necesario garantizar la continuidad de los servicios”.

Sobre la integración de los equipos, indicó que “por regla general” están conformados por “un fiscal titular y dos fiscales adscriptos o adjuntos”. Sin embargo, sostuvo que existen situaciones en que “los equipos han quedado conformados solo por dos fiscales e incluso por un solo integrante”.

Señaló que la Fiscalía de Lesa Humanidad “presenta una conformación particular”, dado que actualmente cuenta con “cuatro fiscales: un titular y tres fiscales adscriptos”.

Por último, Fiscalía indicó que “la resolución final respecto de la reorganización de los recursos humanos corresponde a la jerarca del servicio”, pero que estas decisiones “se adoptan a partir de una propuesta de la Fiscalía Adjunta de Corte”, dependencia que definió como “la dependencia técnica especializada para analizar y planificar estos movimientos”.

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