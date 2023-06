Fiscalía investigará a un hombre que se filmó anunciando "una masacre" y amenazando a Lacalle Pou

"Las calles son nuestras. El Buceo es mío, el Uruguay es mío. ¿Con quién tengo que hablar? (...) Plata o plomo, ustedes eligen. Si quieren se portan rico, no me manden ningún patrullero más por este barrio. En el Buceo no quiero patrulleros. No quiero patrulleros, ¿me explico? Si no, ya saben. El que avisa no traiciona", expresa, en forma de amenaza.

Son videos que el hombre subió a su cuenta de Instagram en formato de historias. "Cuquito Lacalle... o negociás o negociás. Portate bien. Si no, esto va a ser una masacre. Ja ja. ¿Me entendieron? ¿Cómo tengo que hablar? En chino, japonés, francés... el país es mío. El Uruguay es mío", agrega.

Y en otro tramo dice: "Estoy dispuesto a calzar hasta el perro y al gato. Estoy dispuesto a matar a toda la Policía. Cuquito, ¿negociamos? Te la hago bien corta. O te mato hasta el gato. Cuquito, no quiero más policías en la calle, ¿entendes, gil? (...) Las calles son de los malandros, ¿entendiste? Yo estoy dispuesto a... (corta el video)".

El hombre dedicó unos minutos al narcotraficante Luis "Betito" Suárez. Expresó: "Beto Suárez, yo te estoy hablando. Me presento, un placer. Quiero tu número, tengo que hablar cosas contigo, hermano. Hay plata para hacer, bicho".

Según información a la que accedió Subrayado, la familia del hombre pidió disculpas a la familia de "Betito" Suárez y asegura que se trata de una persona con problemas de salud mental.

El vocero del Ministerio del Interior, Pablo Benítez, informó en un mensaje oficial que el hombre "está internado en el Hospital Vilardebó desde el 3 de junio".