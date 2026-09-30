La Policía y la Fiscalía avanzan en la investigación por los hinchas de Cerro que el 9 de agosto tomaron un ómnibus de UCOT y amenazaron a su conductor para que haga el viaje expreso, sin detenerse, hasta el intercambiador Belloni.
Fiscalía investiga si hubo delito de hinchas de Cerro que coparon ómnibus de UCOT; no prueban aún amenaza con armas
Integrantes de la banda de los Suárez estaban en el ómnibus de UCOT que fue copado por hinchas de Cerro en agosto. El chofer denunció que lo amenazaron con armas, pero Fiscalía no halló pruebas aún.
Si bien el chofer manifestó que los hinchas lo amenazaron con un arma y que iba escoltado por ocupantes de una moto que también estaban armados, la investigación se encamina a caratularse como desmanes, debido a que no se ha comprobado la existencia de armas en el episodio, según explicaron a Subrayado fuentes vinculadas con la investigación.
El ministro Carlos Negro dijo el martes en rueda de prensa que algunos de los participantes pertenecen a una organización criminal. Según supo Subrayado, son personas vinculadas a la banda de los Suárez, lideras por “el Betito”, que operaba en Cerro Norte.
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Por el caso hay varias personas identificadas, pero no hay órdenes de detención porque Fiscalía aún analiza si se incurrió en algún delito.
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