RECIBÍ EL NEWSLETTER
OCURRIÓ EN AGOSTO

Fiscalía investiga si hubo delito de hinchas de Cerro que coparon ómnibus de UCOT; no prueban aún amenaza con armas

Integrantes de la banda de los Suárez estaban en el ómnibus de UCOT que fue copado por hinchas de Cerro en agosto. El chofer denunció que lo amenazaron con armas, pero Fiscalía no halló pruebas aún.

ucot-en-parada-omnibus-transporte-cooperativa

La Policía y la Fiscalía avanzan en la investigación por los hinchas de Cerro que el 9 de agosto tomaron un ómnibus de UCOT y amenazaron a su conductor para que haga el viaje expreso, sin detenerse, hasta el intercambiador Belloni.

Si bien el chofer manifestó que los hinchas lo amenazaron con un arma y que iba escoltado por ocupantes de una moto que también estaban armados, la investigación se encamina a caratularse como desmanes, debido a que no se ha comprobado la existencia de armas en el episodio, según explicaron a Subrayado fuentes vinculadas con la investigación.

El ministro Carlos Negro dijo el martes en rueda de prensa que algunos de los participantes pertenecen a una organización criminal. Según supo Subrayado, son personas vinculadas a la banda de los Suárez, lideras por “el Betito”, que operaba en Cerro Norte.

Foto: FocoUy.
Seguí leyendo

Fiscalía de Lavado de Activos abrirá nueva investigación por el caso de Pablo Leiva

Por el caso hay varias personas identificadas, pero no hay órdenes de detención porque Fiscalía aún analiza si se incurrió en algún delito.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRECIOS AL ALZA

Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil
FTIL ANALIZA MEDIDAS

Sindicato de Industria Láctea en conflicto por 25 despidos en empresas de reposición de productos Conaprole
NO PARA DE LLOVER

El norte bajo agua: más de 300 mm de lluvia acumulados en una localidad de Salto y más de 200 en otra de Artigas, en 48 horas
POR CASO LEIVA Y EDIL BLANCO

Javier García: "Ni el Frente Amplio ni Fernando Pereira tienen autoridad política ni ética para emplazar al Partido Nacional"
CANELONES

Asalto al BROU de Pando: inician sumario sin separación del cargo a tesorero y cajera de la sucursal

Te puede interesar

Orsi habló del caso Leiva: Me preocupa el tema de los ediles, los ñoquis, pero me preocupa mucho más el narcotráfico video
EXASESOR CONDENADO POR LAVADO

Orsi habló del caso Leiva: "Me preocupa el tema de los ediles, los ñoquis, pero me preocupa mucho más el narcotráfico"
Aumentan los homicidios entre bandas criminales y hay 2.723 delincuentes identificados en 137 estructuras delictivas video
INFORME DEL MINISTERIO AL SENADO

Aumentan los homicidios entre bandas criminales y hay 2.723 delincuentes identificados en 137 estructuras delictivas
Denuncian disturbios entorno a hogar de INAU; desde la institución responden que están trabajando en esa problemática video
BARRIO BELLA VISTA

Denuncian disturbios entorno a hogar de INAU; desde la institución responden que están "trabajando" en esa problemática

Dejá tu comentario