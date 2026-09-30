Lubetkin alertó por un cambio en el conflicto de las Malvinas y habló de "articulación militar" entorno a la búsqueda de petróleo

El canciller Mario Lubetkin alertó por un cambio en el conflicto que Argentina mantiene con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas, y aseguró que el tema “es mucho más grave” que la posibilidad de que Uruguay compre buques de guerra a Gran Bretaña.

Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, Lubetkin fue consultado sobre la reunión que mantuvo en Nueva York con el canciller argentino (en el marco de la Asamblea General de la ONU) y si en ese encuentro su contraparte manifestó preocupación o disgusto por la posibilidad de que Uruguay compre buques a Gran Bretaña.

“Hablamos de un tema que es mucho más grave, que es el tema de las Malvinas”, respondió Lubetkin, y agregó: “Por qué digo que es más grave, porque yo creo que cuando empezó el proceso de prospección petrolera por parte de Reino Unido, a la isla, cambió la lógica de todo el tema de las Malvinas. Ese es el tema del que estamos hablando con los amigos argentinos. Porque una cosa es la isla invadida, una cosa es la lucha contra el colonialismo que expresa las Malvinas, otra cosa es cuando de allí se saca mucho dinero fruto del resultado de la prospección, o sea, del uso económico de la isla tomada colonialmente, porque eso significa que detrás viene la articulación militar, porque tu vas a tratar de defender esos fondos que vas a llevar a un lugar bien alejado de Argentina”.

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El canciller uruguayo dijo que Uruguay debe pasar ahora “a otra fase” en relación al conflicto por las islas del Atlántico Sur, y agregó que debe haber “una reflexión” en el gobierno, en el Frente Amplio y en todo el sistema político.

“Ahora lo que se viene es por muchos años y es totalmente diferente a lo que pasó hasta ahora. Ahora hay dinero de por medio, no solamente la invasión a una isla, y ahí, cuando entra el dinero, también puede entrar la capacidad militar de diferente tipo”, advirtió el canciller.

Lubetkin insistió en que no habló con su par de Argentina sobre las patrulleras oceánicas que intenta comprar Uruguay, ni de la posibilidad que se negocie esto con el gobierno del Reino Unido: “Ese tema no lo tratamos”.

E insistió: “Argentina cambió absolutamente de postura y pasó a una postura que algunos dicen es más agresiva, pero desde otro punto de vista hay que decir: están defendiendo sus derechos, su patrimonio, ese es el punto de partida nuestra y de ahí no nos movemos”.

Esa, dijo, es la posición de Uruguay, a favor del reclamo de Argentina. “Tenemos que reflexionar y definir que lo que teníamos hasta ahora como claramente la posición de todo el sistema político, creo, de que las Malvinas son argentinas, tiene la misma validez, pero debajo de eso ahora hay una explotación económica de las islas Malvinas que genera una lógica estructural en la isla, que como dicen los argentinos, es robarle el patrimonio propio y llevárselo hasta la otra punta del mundo”.

Finalmente el canciller dijo que mantendrá más reuniones con su contraparte argentina por este tema.