Fiscalía investiga balaceras en varias zonas de Montevideo: las últimas en Marconi, Las Acacias y Capra

La Fiscalía investiga varias balaceras que se registraron en Montevideo a través del sistema shotspotter en los últimos días, como las del Marconi, Las Acacias y Capra.

La fiscal que actúa en estos casos es Mirna Busich. Desde Fiscalía informaron que se han realizado allanamientos, detenciones e incautaciones de armas de fuego por estos hechos. El 31 de mayo hubo siete allanamientos en el barrio Cauceglia, al oeste de Montevideo, por balaceras. Hubo dos detenidos, uno estaba requerido por los disparos.

"La fiscalía interviene en régimen de semiespecialización en la investigación y litigio de los delitos previstos en el artículo 324 del Código Penal cuando los hechos son detectados por el sistema Shotspotter del Ministerio del Interior, herramienta tecnológica que permite identificar y geolocalizar detonaciones de armas de fuego", señala en un comunicado la institución.

Entre los episodios investigados hasta el momento están el del 1 de junio, en Capra, en el que un niño de 10 años, y una mujer y un hombre de 26 resultaron heridos de bala en un enfrentamiento a tiros ocurrido este lunes de tarde en el barrio Capra de Montevideo. El hecho ocurrió pasadas las 15 horas en inmediaciones de las calles Alfredo Zitarrosa y Jaime Roos.

El 4 de junio hubo dos hechos. Uno en el barrio Las Acacias, por el que se suspendió una práctica de baby fútbol, y otro en el Marconi, donde se encontraron más de 100 casquillos.