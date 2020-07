Fiscalía de Corte decidió que el fiscal Pérez debe seguir con el caso Ursec

La Fiscalía de Corte resolvió este martes que el fiscal de flagrancia Diego Pérez continúe con la investigación sobre la destrucción de documentos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC).



Pérez había solicitado que el caso pase a una fiscalía especializada ante la posibilidad de que hubiera un delito de abuso de funciones por parte de un funcionario público.

Sin embargo, la Fiscalía de Corte entendió que como la investigación está avanzada, lo mejor es que siga Pérez con la causa. Así lo explicó a Subrayado Javier Benech, encargado de comunicación y relaciones públicas de la Fiscalía de Corte.

Por este caso ya fueron imputados dos funcionarios de Fiscalía por filtrar información de la investigación. También es indagado el ex director frenteamplista de la URSEC Nicolás Cendoya, ya que un ex funcionario a su cargo destruyó documentación cuando ya no trabajaba en la URSEC.