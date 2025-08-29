Fiscalía archivó por prescripción investigación a Manini Ríos por declaraciones de Gavazzo por crimen de Gomensoro

La fiscal de Flagrancia de 13 º turno, Lucía Nogueira, dispuso el archivo por prescripción de la investigación con respecto a Guido Manini Ríos , que había sido investigado por un presunto delito de omisión de los funcionarios públicos en proceder a denunciar un delito, previsto en el artículo 177 del Código Penal.

La investigación al líder de Cabildo Abierto estaba referida a las declaraciones de José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor Militar en abril de 2018 con respecto a su participación en el asesinato y desaparición del cuerpo de Roberto Gomensoro Josman, ocurrido en 1973.

La fiscal entendió que ese delito -que tiene una pena mínima de 3 meses y una máxima de 24 meses de prisión- prescribe a los 4 años, según el artículo 117 numeral 2 del Código Penal, informó la Fiscalía.

El entonces fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, sostuvo en 2019 que Manini Ríos no notificó a sus superiores de las confesiones de Gavazzo, sino que tuvo la intención de evitar que la denuncia se realizara.

Por su parte, el entonces comandante en jefe del Ejército sostuvo que informó sobre el tema al elevar las actas del tribunal a Presidencia de la República, y que al día siguiente de la confesión de Gavazzo, los militares que integraban el Tribunal de Honor suspendieron las actuaciones para comunicarle el hecho.

En la época, Manini Ríos aseguró haber mantenido un diálogo con el entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, quien le habría dicho que el tribunal retomara su actividad, sin denunciar. El fiscal Morosoli afirmó que de ese diálogo no hay ninguna prueba. Menéndez falleció el 11 de abril de 2019 de cáncer. Además, los generales del tribunal declararon ante Morosoli que Manini Ríos les ordenó que continuaran con la actividad, días después de su presunto encuentro con Menéndez.