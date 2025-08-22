Excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto abandona el partido por "razones personales" y "de convicción"

La excandidata a la Vicepresidencia por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, comunicó este viernes que renuncia al partido liderado por Guido Manini Ríos.

En una nota fechada el 19 de agosto pero publicada este viernes 22, Quintana aduce “razones personales” y “de convicción”.

“Esta no es una decisión tomada a la ligera, pues valoro enormemente las experiencias compartidas, los ideales que nos unieron y el trabajo realizado durante el tiempo que estuve en la organización”, dice Quintana, quien fuera compañera de fórmula de Manini en las elecciones nacionales de 2024.

“Sin embargo, tanto por razones personales como de convicción (…) consideramos que es momento de seguir un camino distinto”, escribió Quintana en la nota publicada en sus redes sociales. carta-lorena-quintana