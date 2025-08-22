La excandidata a la Vicepresidencia por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, comunicó este viernes que renuncia al partido liderado por Guido Manini Ríos.
Excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto abandona el partido por "razones personales" y "de convicción"
Lorena Quintana fue compañera de fórmula de Manini Ríos en las elecciones de 2024. En una carta que publicó este viernes anunció que renuncia a Cabildo Abierto por “razones personales” y “de convicción”.
En una nota fechada el 19 de agosto pero publicada este viernes 22, Quintana aduce “razones personales” y “de convicción”.
“Esta no es una decisión tomada a la ligera, pues valoro enormemente las experiencias compartidas, los ideales que nos unieron y el trabajo realizado durante el tiempo que estuve en la organización”, dice Quintana, quien fuera compañera de fórmula de Manini en las elecciones nacionales de 2024.
Gobierno vuelve a subir el descuento de Imesi en los combustibles de frontera, aunque no llega al 40% original
“Sin embargo, tanto por razones personales como de convicción (…) consideramos que es momento de seguir un camino distinto”, escribió Quintana en la nota publicada en sus redes sociales.
Dejá tu comentario