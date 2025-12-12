Fiscalía archivó denuncia de legisladores de la coalición contra Fenapes por uso de licencias sindicales

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria ( Fenapes ) dio una conferencia de prensa este viernes para informar del archivo de la denuncia presentada por legisladores de la coalición por el uso de licencias sindicales .

El abogado de Fenapes, Marcelo Domínguez, indicó que la Fiscalía de Flagrancia de 15º turno dispuso el archivo de la denuncia presentada por los legisladores de la coalición tras las actuaciones de la comisión investigadora parlamentaria.

Domínguez definió a la investigadora como "absolutamente ilegítima" que "tenía como objeto analizar o valorar el comportamiento de una persona de derecho privado como era la federación (Fenapes), totalmente apartado del marco normativo que regula las tareas de las investigadoras en el ámbito parlamentario".

El abogado enfatizó en "el archivo de las actuaciones por una clara inexistencia de delito" y acusó a los legisladores de coalición de "raid y circo mediático". Domínguez afirmó que la decisión de Fiscalía significa una "conquista de los movimientos sindicales".

"Si los legisladores de nuestro país pretenden con estas acciones en cierta medida torcer el brazo, presionar a los fiscales de nuestra república es no conocer a nuestros fiscales", sostuvo. "Nuestra federación sigue en pie, siempre mantuvimos que era un clara persecución al movimiento sindical", agregó.

Por su parte, el vicepresidente de Fenapes, José Olivera, aseguró que "hoy es un día de sentimientos encontrados para la federación" y pidió que la sociedad reflexione ante lo que consideró "una política sistemática orquestada desde el Estado en términos de persecución y de generar terror a una organización sindical en el marco de un sistema democrático y republicano".