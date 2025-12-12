Diputado colorado que denunció a Fenapes por licencias sindicales pedirá reexamen de la causa tras archivo de Fiscalía

El diputado del Partido Colorado , Felipe Schipani , informó este viernes que solicitará el reexamen de la causa de la denuncia que presentó junto a otros legisladores de la coalición contra la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria ( Fenapes ) por el uso de las licencias sindicales tras el archivo dispuesto por la Fiscalía .

"Estamos convencidos de que la justicia tarda, pero llega. La decisión adoptada es indignante e inentendible, y no vamos a parar hasta que se haga justicia", afirmó el legislador.

Schipani aseguró que se enteró por la prensa de la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia presentada tras el resultado de la comisión investigadora del Parlamento ante la presunción de la comisión de "múltiples delitos".

Recordó que la comisión "dejó al descubierto una maniobra de enorme gravedad". "Más de 120 dirigentes de Fenapes en todo el país en más de 70 liceos involucrados, presentaban cientos de certificados falsos que invocaban un convenio inexistente, para obtener licencias sindicales, engañando a directores que las autorizaban y dejando a miles de chiquilines sin clase, con la pérdida de miles de horas docentes que significaron millones de pesos para la educación secundaria", afirmó.

Schipani sostuvo que hace tres años se presentó la denuncia y durante todo este tiempo no fueron notificados ni citados por la Fiscalía. "No se nos citó ni a los denunciantes, ni a un solo testigo a declarar y no se investigó absolutamente nada. Pese a ello, la Fiscalía resuelve archivar la denuncia", aseguró.

El legislador colorado enfatizó que desde el punto de vista institucional, "la decisión es grave". "Este tipo de resoluciones lesiona la confianza en el sistema de justicia, especialmente cuando se trata de hechos que perjudicaron directamente a los estudiantes, al sistema educativo público y le causaron un perjuicio económico al Estado", subrayó.