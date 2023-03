Fiscalía anunció el traslado de Gabriela Fossati; Sabrina Flores estará a cargo del caso Astesiano

"Como ustedes saben, es público y notorio, los múltiples planteos de la doctora Fossati, manifestando sufrir hostigamiento, inseguridad y presiones diversas. Ha indicado su parecer, valorada la conveniencia, oportunidad, y requerido una respuesta del señor fiscal de Corte, vinculada a su continuidad, llevando adelante fundamentalmente el expediente conocido como el caso pasaportes, que ha reiterado esa idea que tenía de ser movilizada de la investigación", dijo Gómez, quien recordó los últimos planteos que hizo Fossati a través de emails.

"Quizá es momento de que revierta su decisión anterior y me sustituya en la tarea que llevo adelante en estas causas. No tengo reparos en que los referidos expedientes sean recomendados a otro colega si eso fuera conveniente como mensaje", escribió la fiscal.

Fossati también le manifestó a Gómez dos destinos posibles para su traslado: la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos u homicidios. "No es posible, encontrar ni una ni otra posibilidad de traslado, en razón de que no existe vacante en ninguna de esas fiscalías, actualmente", respondió Gómez.

Además, Gómez sostuvo que este lunes, en una reunión con Fossati, esta le reiteró la idea de ser trasladada a Delitos Económicos.

Gómez se refirió al incidente entre los fiscales Fossati y Fernando Romano, calificando como un "hecho desagradable". "Esos dos fiscales estaban en la misma cuarteta, y lo que buscamos es evitar situaciones de futuro. No podemos manejar una institución tan importante como esta únicamente por circunstancias ocasionales sin pensar la forma de resolución definitiva de esa situación", dijo y aclaró que lo que buscan es cambiar la integración de las cuartetas de turno.

Además, remarcó que los traslados "no tienen relación directa ninguna" con la denuncia presentada por el abogado de Gustavo Leal, Diego Camaño. Agregó que todavía no tiene a disposición el informe que realiza Fiscalía a raíz de esta denuncia administrativa. "Acá no se trata de actuar bajo presión de absolutamente nadie. Nosotros cumplimos la obligación legal y constitucional que nos ampara con independencia y con mucho respeto a toda cuestión que tenga que ver con partidarismo o ideologías. Nosotros no estamos para eso, estamos para garantizar a la población un servicio serio, un servicio confiable", sostuvo.