FISCALÍA DEBERÁ ACTUAR EN CONSECUENCIA

Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispuso la nulidad del sumario al fiscal Raúl Iglesias

El entonces fiscal de Delitos Sexuales fue denunciado por anunciar públicamente el cambio de medidas a imputados en un caso de violación grupal antes de la audiencia y de comunicarle a la víctima, y por archivar más de 300 denuncias en pocos días.

Raúl Iglesias, fiscal de Flagrancia de 15° Turno.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) no admitió como "falta grave" del fiscal Raúl Iglesias al haber archivado centenares de casos de índole sexual en poco tiempo después de asumir la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno.

Tras el archivo de más de 300 denuncias en pocos días, el entonces fiscal de Corte, Juan Gómez, dispuso en junio de 2022 el inicio de un sumario con separación del cargo y retención de la mitad de los haberes a Iglesias.

El sumario a Iglesias comprendía dos situaciones. Por un lado, una falta muy grave al anunciar públicamente la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario con respecto a los imputados en el caso de una denuncia por violación grupal en Cordón, sin haberlo hecho antes en audiencia ni haber informado a la víctima y su defensa.

Foto: FocoUy. Edificio central de ASSE en Montevideo.
ASSE rescindió convenio con Círculo Católico y acordará con prestadores públicos

Por el otro, el sumario refería a una falta grave por haber archivado centenares de casos de índole sexual en pocos días.

En las últimas horas, el TCA se pronunció sobre el caso, de acuerdo a la sentencia Nº 410, en la que entiende que la sanción impuesta por la Fiscalía con respecto a la falta muy grave imputada "es legítima" y respalda la actuación del organismo. En tanto, con respecto a la falta grave imputada, "la misma no se admite".

"En función de esta situación el TCA ampara la nulidad, sin perjuicio de la eventual recomposición de las actuaciones, por lo que en los próximos días la Fiscalía emitirá una resolución adecuando el monto definitivo de la sanción dispuesta", indicó la Fiscalía en un comunicado.

