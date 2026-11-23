Una intensa balacera en Malvín Norte durante la pasada madrugada dejó varios autos y casas de la zona con impactos de bala. La Policía encontró al menos 50 casquillos de bala en dos cuadras, en la zona de la calle Arquitecto Emilio Boix y Merino.
Balacera en Malvin Norte: disparos rompieron vidrios de la Facultad de Ciencias y atravesaron el monitor de una computadora
La balacera comenzó en la pasada medianoche y se extendió por varias horas, según los vecinos. Hay impactos de bala en varios autos y casas de la zona, y también en la Facultad de Ciencias.
Según dijeron vecinos a un equipo de Subrayado que recorrió la zona, los disparos comenzaron antes de la medianoche y se extendieron por varias horas.
Los disparos llegaron hasta la Facultad de Ciencias, donde se detectaron tres impactos de bala en vidrios del edificio. Además, uno de esos disparos atravesó el monitor de una computadora (foto abajo).
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En el lugar los policías de URPM 2 encontraron tres proyectiles que ahora serán analizados por personal de Policía Científica.
Estos se suman a las decenas de casquillos calibre 9 mm hallados en las dos cuadras de Boix y Merino.
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