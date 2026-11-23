Un disparos atravesó el monitor de una computadora en la Facultad de Ciencias tras balacera en Malvín Norte. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Disparos en la Facultad de Ciencias tras balacera en Malvín Norte. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Una intensa balacera en Malvín Norte durante la pasada madrugada dejó varios autos y casas de la zona con impactos de bala. La Policía encontró al menos 50 casquillos de bala en dos cuadras, en la zona de la calle Arquitecto Emilio Boix y Merino.

Según dijeron vecinos a un equipo de Subrayado que recorrió la zona, los disparos comenzaron antes de la medianoche y se extendieron por varias horas.

Los disparos llegaron hasta la Facultad de Ciencias, donde se detectaron tres impactos de bala en vidrios del edificio. Además, uno de esos disparos atravesó el monitor de una computadora (foto abajo).

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Un disparos atravesó el monitor de una computadora en la Facultad de Ciencias tras balacera en Malvín Norte. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

En el lugar los policías de URPM 2 encontraron tres proyectiles que ahora serán analizados por personal de Policía Científica.

Intensa balacera en la noche del domingo y madrugada de este lunes en Malvín Norte, sobre la calle Boix y Merino. Hubo impactos de bala en autos, casas y el edificio de la Facultad de Ciencias.

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Estos se suman a las decenas de casquillos calibre 9 mm hallados en las dos cuadras de Boix y Merino.