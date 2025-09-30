Fiscal Sandra Fleitas pidió en audiencia extender medidas cautelares sobre Charles Carrera y agregar arresto domiciliario

La fiscal Sandra Fleitas pidió este martes en audiencia judicial la extensión de las medidas cautelares impuestas sobre el exsenador del Frente Amplio Charles Carrera , (fijación de domicilio y prohibición de salir del país) a lo que sumó ahora la solicitud de arresto domiciliario.

La defensa de Carrera rechazó ambos planteos y argumentará al respecto cuando la audiencia se retome este martes de tarde.

Carrera fue imputado a mediados de junio como presunto autor de un delito de fraude, un delito de falsificación ideológica de documento público, y un delito de utilización de información privilegiada.

Luego de imputado, la defensa de Carrera presentó una apelación y un recurso de reposición contra la fiscal.

Fleitas entiende que Carrera tiene responsabilidad penal por el uso irregular del Hospital Policial para atender durante tres años a un hombre herido de bala en La Paloma, Rocha, presuntamente por el disparo de un policía durante una fiesta privada.

También por el pago de tickets de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales.

Carrera habría cometido estos delitos cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, durante el gobierno del FA.