RECIBÍ EL NEWSLETTER
AUDIENCIA SIGUE DE TARDE

Fiscal Sandra Fleitas pidió en audiencia extender medidas cautelares sobre Charles Carrera y agregar arresto domiciliario

El exsenador del Frente Amplio Charles Carrera fue imputado en junio, con 90 días de medidas cautelares: fijar domicilio y no salir del país. Ahora la fiscal Sandra Fleitas quiere extender esas medidas.

Sandra Fleitas pidió extender medidas cautelares sobre Charles Carrera (foto). Foto: FocoUy

Sandra Fleitas pidió extender medidas cautelares sobre Charles Carrera (foto). Foto: FocoUy

Charles Carrera. Foto: FocoUy

Charles Carrera. Foto: FocoUy

La fiscal Sandra Fleitas pidió este martes en audiencia judicial la extensión de las medidas cautelares impuestas sobre el exsenador del Frente Amplio Charles Carrera, (fijación de domicilio y prohibición de salir del país) a lo que sumó ahora la solicitud de arresto domiciliario.

La defensa de Carrera rechazó ambos planteos y argumentará al respecto cuando la audiencia se retome este martes de tarde.

Carrera fue imputado a mediados de junio como presunto autor de un delito de fraude, un delito de falsificación ideológica de documento público, y un delito de utilización de información privilegiada.

Foto: Subrayado. Mirta Morales, fiscal de Homicidios.
Seguí leyendo

Morales, fiscal de Homicidios: "Nos da pena que este país cambie de esta manera, que lo veamos venir y no se haga nada"

Luego de imputado, la defensa de Carrera presentó una apelación y un recurso de reposición contra la fiscal.

Fleitas entiende que Carrera tiene responsabilidad penal por el uso irregular del Hospital Policial para atender durante tres años a un hombre herido de bala en La Paloma, Rocha, presuntamente por el disparo de un policía durante una fiesta privada.

También por el pago de tickets de alimentación que provenían de un fondo para canastas de fin de año para funcionarios policiales.

Carrera habría cometido estos delitos cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, durante el gobierno del FA.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SOLIDARIDAD

"Es un empezar de cero. Me quedé con lo que tenía puesto", dijo Alejandra tras perder todo en incendio de su casa
ataques, bandas narco y la cárcel

Los Albín, la banda narco que vuelve a estar en la mira de la Policía, ahora por el atentado a Ferrero
homicidio en montevideo

Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Peñarol: los homicidas escaparon en moto
tras reunión en torre ejecutiva

"Es una muy mala señal que nos pase lo que nos pasó", dice el presidente Orsi sobre atentado a la fiscal de Corte
HAY DOS DETENIDOS

Fiscal que investiga el atentado a Ferrero espera reunir elementos para formalizar el caso este martes

Te puede interesar

Orsi sobre crimen organizado y narcotráfico: En algunos momentos sentís que los corrés de atrás
TRAS ATENTADO A LA FISCAL GENERAL

Orsi sobre crimen organizado y narcotráfico: "En algunos momentos sentís que los corrés de atrás"
Foto: Subrayado. Mirta Morales, fiscal de Homicidios. video
mirta morales

Morales, fiscal de Homicidios: "Nos da pena que este país cambie de esta manera, que lo veamos venir y no se haga nada"
Sandra Fleitas pidió extender medidas cautelares sobre Charles Carrera (foto). Foto: FocoUy
AUDIENCIA SIGUE DE TARDE

Fiscal Sandra Fleitas pidió en audiencia extender medidas cautelares sobre Charles Carrera y agregar arresto domiciliario

Dejá tu comentario