Un hombre fue asesinado en Barra de Valizas, tras una pelea en un comercio

El cuerpo fue hallado a seis cuadras del local donde ocurrió la discusión. El atacante está prófugo.

El balneario rochense Barra de Valizas fue escena de un homicidio , poco antes del mediodía de este martes. Un hombre de 46 años fue atacado con un cuchillo y su cuerpo lo halló la Policía debajo de una acacia, próxima a la avenida principal.

Según las primeras investigaciones, el hombre tuvo una discusión con el atacante en un comercio ubicado a seis cuadras del lugar del hallazgo, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

No hay detenidos por el crimen, pese a que hay un sospechoso identificado.

A primera hora de la tarde de este martes la Policía trabajaba en la escena, además de entrevistarse con testigos. El lugar está ubicado a unos 100 metros de la comisaría. Lo que presumen los investigadores es que se dirigía hacia allí, herido.