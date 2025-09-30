El balneario rochense Barra de Valizas fue escena de un homicidio, poco antes del mediodía de este martes. Un hombre de 46 años fue atacado con un cuchillo y su cuerpo lo halló la Policía debajo de una acacia, próxima a la avenida principal.
Un hombre fue asesinado en Barra de Valizas, tras una pelea en un comercio
El cuerpo de la víctima, un hombre de 46 años, fue hallado en la avenida principal de Barra de Valizas, en Rocha. Hay un sospechoso identificado.
Según las primeras investigaciones, el hombre tuvo una discusión con el atacante en un comercio ubicado a seis cuadras del lugar del hallazgo, señala la información policial a la que accedió Subrayado.
Rocha: está atrincherado el principal sospechoso de matar a un hombre de 46 años en Barra de Valizas
No hay detenidos por el crimen, pese a que hay un sospechoso identificado.
A primera hora de la tarde de este martes la Policía trabajaba en la escena, además de entrevistarse con testigos. El lugar está ubicado a unos 100 metros de la comisaría. Lo que presumen los investigadores es que se dirigía hacia allí, herido.
