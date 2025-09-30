RECIBÍ EL NEWSLETTER
avenida principal

Un hombre fue asesinado en Barra de Valizas, tras una pelea en un comercio

El cuerpo de la víctima, un hombre de 46 años, fue hallado en la avenida principal de Barra de Valizas, en Rocha. Hay un sospechoso identificado.

El cuerpo fue hallado a seis cuadras del local donde ocurrió la discusión. El atacante está prófugo.

Foto: Willan Dialutto, Subrayado. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha.

Foto: Willan Dialutto, Subrayado. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha.

Foto: Willan Dialutto, Subrayado. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha.

Foto: Willan Dialutto, Subrayado. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha.

El balneario rochense Barra de Valizas fue escena de un homicidio, poco antes del mediodía de este martes. Un hombre de 46 años fue atacado con un cuchillo y su cuerpo lo halló la Policía debajo de una acacia, próxima a la avenida principal.

Según las primeras investigaciones, el hombre tuvo una discusión con el atacante en un comercio ubicado a seis cuadras del lugar del hallazgo, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

homicidio-barra-de-valizas-comercio-set2025
Foto: Willan Dialutto, Subrayado. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha.

Foto: Willan Dialutto, Subrayado. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha.

Foto: Willan Dialutto. Homicidio en Barra de Valizas, Rocha. 
Seguí leyendo

Rocha: está atrincherado el principal sospechoso de matar a un hombre de 46 años en Barra de Valizas

No hay detenidos por el crimen, pese a que hay un sospechoso identificado.

A primera hora de la tarde de este martes la Policía trabajaba en la escena, además de entrevistarse con testigos. El lugar está ubicado a unos 100 metros de la comisaría. Lo que presumen los investigadores es que se dirigía hacia allí, herido.

Temas de la nota

Lo más visto

video
homicidio en montevideo

Mataron de varios disparos a un hombre en el barrio Peñarol: los homicidas escaparon en moto
SOLIDARIDAD

"Es un empezar de cero. Me quedé con lo que tenía puesto", dijo Alejandra tras perder todo en incendio de su casa
asalto en un supermercado

Delincuentes robaron $ 4 millones, la remesa de un local de pagos en Pérez Castellanos
ataques, bandas narco y la cárcel

Los Albín, la banda narco que vuelve a estar en la mira de la Policía, ahora por el atentado a Ferrero
HAY DOS DETENIDOS

Fiscal que investiga el atentado a Ferrero espera reunir elementos para formalizar el caso este martes

Te puede interesar

Charles Carrera. Foco UY
CONTINÚAN MISMAS MEDIDAS CAUTELARES

Justicia rechazó pedido fiscal de arresto domiciliario para el exsenador Charles Carrera
Economía presentó cambios al Presupuesto: diputado Rodríguez destacó modificaciones sobre secreto bancario
PARLAMENTO

Economía presentó cambios al Presupuesto: diputado Rodríguez destacó modificaciones sobre secreto bancario
Imputaron y enviaron a prisión al hombre detenido por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero
LA MUJER DETENIDA FUE LIBERADA

Imputaron y enviaron a prisión al hombre detenido por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero

Dejá tu comentario