Fiscal pidió prorrogar la prisión del único imputado por el crimen de Amparo Fernández

El único imputado en la causa, L.D.O., volvió al Juzgado Penal, ya que el 31 de diciembre finalizan los 180 días de prisión preventiva.

El 5 de julio, el hombre fue imputado por femicidio y se dispuso la medida cautelar por la desaparición de la mujer de 36 años y madre de tres hijos, cuyo cuerpo aún no aparece.

Amparo fue vista por última vez el sábado 29 de junio en la localidad de Sarandí Grande, en Florida, hasta donde había viajado desde Paysandú para encontrarse con el hombre.

En primera instancia, L.D.O. afirmó haber arrojado el cuerpo de amparo al río Yí que, según su versión, falleció tras sufrir un accidente. Después, durante la reconstrucción del hecho, declaró que nada de lo que que había dicho en primera instancia era verdad y que Amparo había sido secuestrada por cuatro personas que los interceptaron en un camino.

Este jueves, la fiscal Alicia Gómez solicitó la extensión de la prisión preventiva por un año y medio más para continuar con la investigación.

El juez penal Diego Prieto señaló que la medida cautelar se imponía por el riesgo de interferir en la investigación, debido al vasto conocimiento que el imputado tiene del lugar, por los cambios en sus declaraciones y ante el riesgo de que se fugue del país.

La abogada del imputado indicó que no hay pruebas, ni siquiera para formalizarlo. “No hay cuerpo, no hay testigos, no hay absolutamente nada”, dijo la doctora Adriana Candussi.

La defensa del hombre apeló la resolución judicial y ahora un Tribunal de Apelaciones en lo Penal deberá decidir si mantiene o revoca la extensión de la prisión preventiva decretada esta jornada.