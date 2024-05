Fiscal Fleitas libró varias órdenes de detención y un allanamiento tras la denuncia falsa contra Orsi

"Hay varias órdenes de detención que fueron pedidas por mí y allanamiento", se limitó a decir Fleitas. "Desde el primer día que se presentó la denuncia, por parte de Paula Díaz, contra Yamandú Orsi, la Fiscalía está trabajando", acotó. "Cuando un proceso está reservado no se puede dar la información de lo que se está haciendo, pero se está trabajando desde el primer día, no quiere decir que no se trabaje porque ustedes no tengan conocimiento de las cosas que obran en la carpeta investigativa", dijo Fleitas a los periodistas.

La fiscal analizará la evidencia que obra en la carpeta y la que aún se está recogiendo para determinar la responsabilidad de Papasso. Al ser consultada sobre la pericia al celular de Romina Celeste, Fleitas dijo que "es un elemento más", que junto a las demás evidencias e indicios se analizará y se hará una valoración general.

Fleitas aún no le tomó declaración a Papasso por el caso. Consultada sobre el hecho de se trate de una denuncia falsa, la fiscal expresó: "Entendemos que hay una gravedad y que se vulneran derechos que están protegidos penalmente".