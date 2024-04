Fiscal explicó cómo ocurrió el siniestro de tránsito en el que falleció el senador Adrián Peña

De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar y a lo que dijeron testigos del siniestro, “se pudo determinar en primera instancia que lamentablemente el senador Peña no siguió la senda en la cual venía, por algún motivo, no sabemos cuál, invadió la senda contraria, e impactó de frente contra el otro vehículo”, dijo la fiscal en rueda de prensa anoche.

“No se relevaron huellas de frenada en el lugar, por lo tanto el vehículo siguió de largo, no respetó la curva”, agregó Zapater, quien señaló que Peña iba solo en su camioneta Hyundai.

“Lo que se pudo determinar es que el senador no venía con el cinturón de seguridad puesto, tampoco venía, que a veces es usual, tomando mate o tomando alguna bebida, no se relevó nada de eso. Sí se encontró el celular de él caído en el piso del auto, pero pudo haber sido del impacto y lo que sí se relevó de la documentación es que tenía la licencia vencida hacía dos años”, detalló a fiscal.

En cuanto al conductor del otro vehículo, Zapater dijo que salía de un frigorífico y que también iba solo en una camioneta Peugeot Bipper.

Tiene 27 años y sufrió lesione de gravedad. Fue derivado a un centro de salud de urgencia.

Exámenes de alcohol en sangre

La fiscal dijo que “por protocolo” se realizaron extracciones de sangre a los involucrados en el siniestro para determinar si habían ingerido alcohol o drogas.

En este sentido, el comunicado que envió en la madrugada de este viernes Policía Caminera indica que el conductor de la otra camioneta, el joven de 27 años, tenía 0.29 gramos de alcohol por litro de sangre. También señala el parte de Caminera que no tenía libreta de conducir.

Este dato de la presencia de alcohol en la sangre del conductor de 27 años fue relativizado este viernes por la fiscal Zapater. Consultada por Subrayado, dijo que no puede dar "certeza" de que esté bien ese examen primario "porque el muchacho no podía respirar, apenas dicen que respiraba". "Entonces, no sé si es un dato cierto, yo prefiero el examen de alcohol en sangre, que dará un resultado cierto y concreto", agregó la fiscal.

Por esta razón Zapater espera los resultados de los exámenes de sangre, tanto de Peña como del joven de 27 años internado en grave estado, para determinar si alguno de ellos había ingerido alcohol o no.

Además, explicó la fiscal, en la escena del accidente había mucho olor a alcohol por una botellas de vino que llevaba Peña en una caja y que se rompieron con el choque. "Había mucho olor a alcohol en el lugar", dijo Zapater, debido a estas botellas que estaban en una caja y reventaron.