Fiscal de Delitos Económicos pidió al Parlamento información de comisión investigadora sobre caso Cardama

El fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, le pidió al Parlamento toda la información de la comisión investigadora sobre el caso Cardama.

El diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, dijo que la comisión aún no terminó su trabajo, el plazo establecido por la Asamblea General vence en agosto y, que las comparecencias que vienen son importantes, como la del exministro de Defensa Nacional Armando Castaingdebat, para establecer el tema de las garantías truchas.

"Una vez que la comisión termine su trabajo podrá proporcionar a la Fiscalía toda la documentación, no solamente la que hemos recibido del Poder Ejecutivo sino la que hemos ido produciendo con las declaraciones que hemos recibido a lo largo de estos meses", explicó.

Y agregó: "Vamos a plantear que la semana que viene la comisión envíe este oficio al área jurídica de la comisión administrativa del Parlamento para que nos informe de qué manera debemos proceder en función del pedido del fiscal subrogante".

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, comparte que la información de la investigadora sea enviada a la Justicia y afirmó que no hubo irregularidades en la elaboración del contrato.

"Creo que la información que hemos logrado avanzar hasta ahora le va a aportar al fiscal elementos muy importantes en relación a que no ha habido irregularidades (...) sabiendo sí que no hemos terminado con el proceso aún y que queremos también incorporar la versión de la venida de la ministra Lazo que, para nosotros tiene una importancia fundamental", comentó.