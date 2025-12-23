RECIBÍ EL NEWSLETTER
RONDA 11 DE CONSEJOS DE SALARIOS

Firmaron nuevo convenio salarial en el sector rural con varios beneficios, como set escolar y cláusula de género

La directora nacional de Trabajo destacó el convenio en un sector donde tradicionalmente se votó según los lineamientos o se fijaron los ajustes por decreto del Poder Ejecutivo por la dificultad de alcanzar acuerdos.

convenio-salarial-sector-rural

En el marco de la undécima ronda de los Consejos de Salarios, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se firmó el acuerdo en el sector rural.

La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, explicó que se dejó sin efecto el correctivo en negativo de la ronda anterior, lo que representa un crecimiento del salario real. El nuevo convenio rige para el período julio 2025 - junio 2027 y estable cuatro ajustes semestrales a partir de julio de 2025. El primer ajuste será de 3,03% a partir del 1º de julio de 2025.

Además, define incrementos diferenciados para los salarios mínimos por categoría en los subsectores de arroz, tambos y resto de las actividades comprendidas en el grupo madre. También se fijaron los valores de los salarios mínimos mensuales y los jornales para las dos primeras etapas del convenio.

Para los salarios por encima del mínimo, se dispusieron ajustes nominales diferenciados según franjas salariales y la eventual aplicación de correctivos intermedios cuando corresponda, así como dos correctivos por inflación en julio de 2026 y al cierre del convenio.

Barrios valoró positivamente el convenio en un sector donde tradicionalmente se votó según los lineamientos o se fijaron los ajustes por decreto del Poder Ejecutivo por la dificultad de alcanzar acuerdos. Además, destacó que el nuevo convenio incluye beneficios, licencia de cuidados, set escolar y otras dimensiones que hacen a la vida del trabajador. Así como la actualización de los ajustes salariales y de los fictos de alimentación y vivienda.

Desde el sindicato de trabajadores de tambos y afines, María Flores, destacó entre los logros obtenidos el set escolar de hasta 2.000 pesos por cada hijo que asista a una escuela, una cláusula de género que otorga dos días libres a las mujeres para cuidados o exámenes médicos.

CONSEJO SALARIO RURAL

