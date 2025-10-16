Firmaron decreto para la creación de un plan nacional para combatir el picudo rojo

El gobierno firmó un decreto para la creación de una comisión de expertos con el objetivo de prevenir y dar seguimiento al picudo rojo .

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo que el decreto habilita a un grupo de expertos que trabajarán en la prevención y detenimiento del picudo rojo en el país.

Además, el jerarca destacó que fueron convocados por el director de general de Presidencia para coordinar acciones a nivel de gobierno para combatir la plaga.

Seguí leyendo Libreta de conducir por puntos: crean comisión con el objetivo de implementar de forma gradual el nuevo sistema

"Tiene en Uruguay ya varios años, las primeras noticias son de 2022, ha tenido una muy rápida propagación, se sigue propagando y es responsabilidad de todos trabajar en la respuesta de los mismos".

Y agregó: "Anunciamos también un plan de comunicación (...) hay muchas personas que tienen palmeras en predios privados y están pidiendo asistencia. Vamos a hacer un plan de comunicación para dar asesoramiento técnico para las mejores respuestas para enfrentar la situación del picudo rojo, en este caso privado".