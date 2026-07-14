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ADMINISTRACIÓN DE PUERTOS

Firman acuerdo para concesión del dique flotante de terminal Capurro, con inversión de 20 millones de dólares

"Nos permite recuperar un servicio que es bueno para las embarcaciones, pero también da mano de obra y empleo en Uruguay”, dijo el presidente de la ANP.

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La Administración Nacional de Puertos (ANP) firmó un contrato para la concesión del dique flotante de la terminal de Capurro.

El presidente de la ANP afirmó que se recuperará una estructura vital para la reconstrucción de embarcaciones pesqueras y que ofrecerá puestos de trabajo.

Explicó que el llamado a licitación comenzó durante el período anterior y que lo ganó el Consorcio Christophersen y Rimader.

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Se estima una duración de 36 meses para su construcción con 20 millones de dólares de inversión.

“Tenemos anualmente en el orden de 500 embarcaciones que componen la flota pesquera nacional e internacional, y requiere reparaciones, varadas para mantenimiento. Era usual usar Montevideo. Desde que se hundió el dique de Chaco había que buscar alternativas, las más cercanas en Argentina, pero hay mucha ocupación, y sino tienen que ir a la costa africana. Entonces nos permite recuperar un servicio que es bueno para las embarcaciones, pero también da mano de obra y empleo en Uruguay”, dijo.

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