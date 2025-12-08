RECIBÍ EL NEWSLETTER

Firman acuerdo para brindar botines de cuero a unos 7.000 niños que juegan a baby fútbol en Canelones

El zapato de fútbol que entregarán a los beneficiarios es creado por la cooperativa de cadena productiva de cuerpo que funciona en Pando.

botines-de-futbol

La Intendencia de Canelones, Pelota al Medio y el Polo de Economía Circular de Pando firman un acuerdo para brindar botines de cuero a niñas y niños que juegan al baby fútbol.

Esta iniciativa atenderá la necesidad de 7.000 niños que juegan al baby fútbol en las diferentes ligas de todo el departamento de Canelones.

"Sabemos que acceder al zapato es costoso o por lo menos difícil y a partir de el vínculo con el Ministerio de Industria o del Interior empezando a trabajar la posibilidad de que podamos acercar estas dos partes: tanto la necesidad de gurises y gurisas para tener el calzado adecuado para la práctica del deporte como de la cooperativa de encontrar un nicho en el cual pueda ayudarlo a desarrollarse", explicó el secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin.

Danilo Panizza, de la cooperativa, destacó que que las zapatillas de fútbol son de cuero vacuno y están hechos para que tengan durabilidad y comodidad. "Hay que apostar a este tipo de cosas", sostuvo sobre el proyecto que los convoca en esta instancia y señaló que espera que después se llegue a más departamentos del país.

