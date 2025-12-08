Firman acuerdo para brindar botines de cuero a unos 7.000 niños que juegan a baby fútbol en Canelones

La Intendencia de Canelones , Pelota al Medio y el Polo de Economía Circular de Pando firman un acuerdo para brindar botines de cuero a niñas y niños que juegan al baby fútbol.

El zapato de fútbol que entregarán a los beneficiarios es creado por la cooperativa de cadena productiva de cuerpo que funciona en Pando.

"Sabemos que acceder al zapato es costoso o por lo menos difícil y a partir de el vínculo con el Ministerio de Industria o del Interior empezando a trabajar la posibilidad de que podamos acercar estas dos partes: tanto la necesidad de gurises y gurisas para tener el calzado adecuado para la práctica del deporte como de la cooperativa de encontrar un nicho en el cual pueda ayudarlo a desarrollarse", explicó el secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin.

Danilo Panizza, de la cooperativa, destacó que que las zapatillas de fútbol son de cuero vacuno y están hechos para que tengan durabilidad y comodidad. "Hay que apostar a este tipo de cosas", sostuvo sobre el proyecto que los convoca en esta instancia y señaló que espera que después se llegue a más departamentos del país.