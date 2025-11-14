RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Finalizaron los encuentros por seguridad con reunión con los partidos; hay más de 80 propuestas, dijo Valverde

La ministra interina del Interior afirmó que desde marzo ya se aplican algunas de las medidas propuestas. Luego, vendrá la etapa de ordenar, comparar y validar técnica y políticamente.

valverde-dialogos-seguridad

Este viernes, se dio el cierre de los encuentros por seguridad, la primera etapa hacia la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública.

La ministra interina del Interior, Gabriela Valverde, se reunió con representantes de los partidos políticos. "Esta es una demostración de que nuestra democracia goza de buena salud" y que "los partidos políticos también gozan de buena salud", afirmó la jerarca. "Esto lo tenemos que mantener y sobre todo, fortalecer", destacó.

Hay más de 80 propuestas que el Ministerio del Interior ordenará, comparará con experiencias internacionales y validará técnica y políticamente para volver a compartir el plan con las personas y organizaciones que participaron en los encuentros antes de su implementación.

el 51% percibe al pais como inseguro, pero 70% nota a su barrio como seguro, segun equipos consultores
Seguí leyendo

El 51% percibe al país como inseguro, pero 70% nota a su barrio como seguro, según Equipos Consultores

Valverde indicó que desde marzo ya se aplican algunas de las medidas propuestas. "Venimos implementando acciones que tienen que ver con el territorio, con tecnología, con fortalecimiento de recursos humanos, de formación policial" que se incorporarán a la elaboración del plan sistemático y sistematizado, afirmó.

El cierre formal de la primera etapa se realizará el 8 de diciembre con un acto formal encabezado por el presidente Yamandú Orsi y el ministro Carlos Negro. Luego, se elaborarán los documentos que contendrán todas las propuestas hasta marzo de 2026 cuando se ponga en marcha la totalidad del plan.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ACTUALIZACIÓN

Prisión preventiva para el hombre que baleó a su hija adolescente en vivienda de Flor de Maroñas
ATAQUES EN DOS PUNTOS

Pedreas a ómnibus y autos, vidrios rotos e intentos de robo: diputado realizó pedido de informes a Interior
Rivera y Bustamante

Un hombre de 40 años fue apuñalado tras una discusión en una vivienda del barrio Buceo
EN ZONA DE POCITOS

Robaron dinero y dispositivos electrónicos en la casa del abogado Óscar López Goldaracena
REMATE JUDICIAL

La Junta Nacional de Drogas remata nueve vehículos de alta gama decomisados a narcos

Te puede interesar

Justicia resolvió acceder a reexaminar el caso de Martín Mutio, condenado por las 4,5 toneladas de cocaína
DENUNCIA ARCHIVADA POR FISCALÍA

Justicia resolvió acceder a reexaminar el caso de Martín Mutio, condenado por las 4,5 toneladas de cocaína
Orsi dijo que espera hablar con Milei sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos video
SE REUNIRÁ CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi dijo que espera hablar con Milei sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos
Cardama recorre el astillero donde se construye la primera de dos patrulleras oceánicas para Uruguay. Foto: web de Astilleros Cardama. video
Política

"No hay que hacer política doméstica" sobre Cardama, dijo Orsi: "Me resisto, y no lo voy a hacer más"

Dejá tu comentario