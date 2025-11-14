Finalizaron los encuentros por seguridad con reunión con los partidos; hay más de 80 propuestas, dijo Valverde

Este viernes, se dio el cierre de los encuentros por seguridad , la primera etapa hacia la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública.

La ministra interina del Interior, Gabriela Valverde , se reunió con representantes de los partidos políticos. "Esta es una demostración de que nuestra democracia goza de buena salud" y que "los partidos políticos también gozan de buena salud", afirmó la jerarca. "Esto lo tenemos que mantener y sobre todo, fortalecer", destacó.

Hay más de 80 propuestas que el Ministerio del Interior ordenará, comparará con experiencias internacionales y validará técnica y políticamente para volver a compartir el plan con las personas y organizaciones que participaron en los encuentros antes de su implementación.

Seguí leyendo El 51% percibe al país como inseguro, pero 70% nota a su barrio como seguro, según Equipos Consultores

Valverde indicó que desde marzo ya se aplican algunas de las medidas propuestas. "Venimos implementando acciones que tienen que ver con el territorio, con tecnología, con fortalecimiento de recursos humanos, de formación policial" que se incorporarán a la elaboración del plan sistemático y sistematizado, afirmó.

El cierre formal de la primera etapa se realizará el 8 de diciembre con un acto formal encabezado por el presidente Yamandú Orsi y el ministro Carlos Negro. Luego, se elaborarán los documentos que contendrán todas las propuestas hasta marzo de 2026 cuando se ponga en marcha la totalidad del plan.