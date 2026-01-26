Final Supercopa: Peñarol y Nacional se enfrentan el domingo a la hora 20.00 en el estadio Centenario

Peñarol y Nacional se miden este domingo 1° de febrero en el estadio Centenario en la final de la Supercopa Uruguay. Los aurinegros serán locales.

Los precios de las entradas van desde los 400 a los 1.400 pesos. Este martes comienza la venta por la ticketera de AUF, para socios.

Las tribunas Ámsterdam y Colombes tienen un costo de $750, entradas generales, los socios abonan $400.

La tribuna Olímpica generales cuesta $1.100 y los socios abonan $600. La tribuna América generales tienen un costo $1.400, mientras que los socios pagan $750. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2015936523925897563&partner=&hide_thread=false Los técnicos y planteles de Peñarol y Nacional se preparan para el clásico del próximo domingo que se disputará en el estadio Centenario a la hora 20.00. pic.twitter.com/Y2TLNwOwqM — Subrayado (@Subrayado) January 26, 2026

Temas de la nota Peñarol

Nacional

Estadio Centenario