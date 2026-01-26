RECIBÍ EL NEWSLETTER
Final Supercopa: Peñarol y Nacional se enfrentan el domingo a la hora 20.00 en el estadio Centenario

En caso de que al cabo de los 90' haya empate, habrá alargue y penales para definir al ganador. Los entradas van desde $400 a $1.400.

Los precios de las entradas van desde los 400 a los 1.400 pesos. Este martes comienza la venta por la ticketera de AUF, para socios.

Las tribunas Ámsterdam y Colombes tienen un costo de $750, entradas generales, los socios abonan $400.

La tribuna Olímpica generales cuesta $1.100 y los socios abonan $600.

La tribuna América generales tienen un costo $1.400, mientras que los socios pagan $750.

