Peñarol y Nacional se miden este domingo 1° de febrero en el estadio Centenario en la final de la Supercopa Uruguay. Los aurinegros serán locales.
Final Supercopa: Peñarol y Nacional se enfrentan el domingo a la hora 20.00 en el estadio Centenario
En caso de que al cabo de los 90' haya empate, habrá alargue y penales para definir al ganador. Los entradas van desde $400 a $1.400.
Los precios de las entradas van desde los 400 a los 1.400 pesos. Este martes comienza la venta por la ticketera de AUF, para socios.
Las tribunas Ámsterdam y Colombes tienen un costo de $750, entradas generales, los socios abonan $400.
La tribuna Olímpica generales cuesta $1.100 y los socios abonan $600.
La tribuna América generales tienen un costo $1.400, mientras que los socios pagan $750.
