Final Copa Libertadores: Palmeiras y Flamengo disputan este sábado la copa del mayor torneo de clubes de Sudamérica

Uno de los dos será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores , "O Rei". Palmeiras y Flamengo decidirán este sábado en la final en Lima al sucesor de Botafogo como ganador del mayor torneo de clubes de Sudamérica.

Multitudes de aficionados de los finalistas llenan las calles de la capital de Perú.

Una marea de torcedores del equipo rubro-negro desfiló la tarde del jueves con una réplica del trofeo en el distrito turístico de Miraflores.

Largas filas de hinchas, con camisetas del Verdão y el Mengão, se veían en el área de migración del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en medio de cánticos que tronaban en los pasillos.

El Fla aspira a un doblete: el equipo de Filipe Luís, el más popular de Brasil, roza el campeonato de la liga local con la punta de los dedos, con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y dos partidos por disputar.

El cuadro del portugués Abel Ferreira, en contraste, encadena cinco encuentros sin victoria.

"Es un equipo con espíritu ganador (...), capaz de dar la vuelta a los resultados cuando nadie cree", advirtió este viernes en rueda de prensa Ferreira, doble campeón continental.

Gane quien gane, el estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores, coronará por séptima temporada consecutiva a un equipo de Brasil.

Se espera a unos 50.000 aficionados brasileños en la ciudad, en estado de emergencia desde finales de octubre por una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

Brasilia se postuló como alternativa para albergar el juego ante protestas sociales que se registraron paralelamente en Lima, pero la propuesta no encontró eco.

La duda del 9 del Mengão

El 9 es la mayor duda del Flamengo para la final, con pitazo inicial a las 16H00 locales (21H00 GMT).

Con Pedro lesionado y el ecuatoriano Gonzalo Plata suspendido, Bruno Henrique se perfila como titular, con el colombiano Jorge Carrascal como alternativa.

"Va a ser un gran partido, con los dos mejores equipos de Brasil y América del Sur", proyectó el delantero, de 34 años, después de anotar el gol del empate del Fla el martes como visitante ante el Atlético Mineiro (1-1).

Filipe Luís dio un voto de confianza a Bruno Henrique, con quien compartió plantilla como jugador en los títulos ganados por el Fla en las Libertadores de 2019 y 2022.

Otra interrogante es Léo Ortiz.

El jugador ha acelerado en los entrenamientos, tras una lesión en el tobillo derecho, para formar dupla de centrales con Léo Pereira. Danilo, exdefensor del Manchester City y Real Madrid, espera turno.

"No tenemos descanso", dijo el técnico sobre el "maratón" de partidos del equipo, pero resaltó la profundidad de su plantilla.

Dupla letal

Aunque el gol se les resiste últimamente, no hay secretos en punta para el Palmeiras, con el mortal dueto de Vitor Roque y el argentino José Manuel López.

Ferreira reservó una decena de jugadores en el partido jugado el pasado martes por el Verdão en la liga, en que sufrió quizás un decisivo revés ante Gremio (3-2).

El sábado, se asoma una línea de tres en defensa y Khellven y Joaquín Piquerez como carrileros.

El regreso de Weverton podría ser la sorpresa, tras la aparición del portero en sala de prensa junto a Ferreira. Carlos Miguel ha venido custodiando el arco.

"El jefe es quien sabe", bromeó el guardameta, fuera de la cancha desde mediados de octubre por una fractura en la mano derecha.

25 a 25

Desde que el Santos de Pelé inauguró en 1962 la lista de ganadores de la Libertadores de Brasil, ningún club del país de la Selecão pentacampeona mundial ha podido conquistar cuatro veces el evento.

El Rey de Copas, Independiente de Avellaneda, lidera el listado de campeones continentales con siete coronas, aunque la última se remonta a 1984.

En cuanto a los triunfos por países, Brasil igualará a su gran rival, Argentina, con 25 cada uno.

El vencedor en Lima disputará además la Copa Intercontinental en diciembre, la Recopa Sudamericana 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Alineaciones probables:

Palmeiras: Carlos Miguel - Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo - Khellven, Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez - José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Erick Pulgar - Luiz Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino - Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

FUENTE: AFP