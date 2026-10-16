Fin de semana con lluvias y lloviznas aisladas y períodos donde mejora algo el tiempo; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que el fin de semana continúe con lluvias y lloviznas aisladas, como ocurrió durante toda la semana, con alguna mejora temporaria.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y húmeda con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con cielo nublado, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, comenzando a mejorar por el suroeste.

El sábado tendremos una mañana fría y nublada con algunas lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca con mucha nubosidad permaneciendo ligeramente inestable en las primeras horas la costa este.

El domingo se espera una mañana fría con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. Viernes 16 Zona Norte: máxima 22º y mínima 8º Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º Zona Norte: máxima 17º y mínima 9º Sábado 17 Zona Norte: máxima 19º y mínima 6º Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º Zona Norte: máxima 17º y mínima 8º Domingo 18 Zona Norte: máxima 20º y mínima 5º Zona Norte: máxima 18º y mínima 5º Zona Norte: máxima 15º y mínima 8º