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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con lluvias y lloviznas aisladas y períodos donde mejora algo el tiempo; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que el fin de semana continúe con lluvias y lloviznas aisladas, como ocurrió durante toda la semana. Baja la temperatura durante la noche y de fresco pasa a frío. Los detalles.

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Nubel Cisneros prevé que el fin de semana continúe con lluvias y lloviznas aisladas, como ocurrió durante toda la semana, con alguna mejora temporaria.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y húmeda con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con cielo nublado, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, comenzando a mejorar por el suroeste.

El sábado tendremos una mañana fría y nublada con algunas lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca con mucha nubosidad permaneciendo ligeramente inestable en las primeras horas la costa este.

fin de semana con descenso de temperatura, nublado y posibles lluvias; el informe de nubel cisneros
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Fin de semana con descenso de temperatura, nublado y posibles lluvias; el informe de Nubel Cisneros

El domingo se espera una mañana fría con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

Viernes 16

Zona Norte: máxima 22º y mínima 8º

Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º

Zona Norte: máxima 17º y mínima 9º

Sábado 17

Zona Norte: máxima 19º y mínima 6º

Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º

Zona Norte: máxima 17º y mínima 8º

Domingo 18

Zona Norte: máxima 20º y mínima 5º

Zona Norte: máxima 18º y mínima 5º

Zona Norte: máxima 15º y mínima 8º

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