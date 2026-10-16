Nubel Cisneros prevé que el fin de semana continúe con lluvias y lloviznas aisladas, como ocurrió durante toda la semana, con alguna mejora temporaria.
Fin de semana con lluvias y lloviznas aisladas y períodos donde mejora algo el tiempo; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé que el fin de semana continúe con lluvias y lloviznas aisladas, como ocurrió durante toda la semana. Baja la temperatura durante la noche y de fresco pasa a frío. Los detalles.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y húmeda con abundante nubosidad acompañada de lluvias y lloviznas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada con cielo nublado, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, comenzando a mejorar por el suroeste.
El sábado tendremos una mañana fría y nublada con algunas lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca con mucha nubosidad permaneciendo ligeramente inestable en las primeras horas la costa este.
Fin de semana con descenso de temperatura, nublado y posibles lluvias; el informe de Nubel Cisneros
El domingo se espera una mañana fría con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.
Viernes 16
Zona Norte: máxima 22º y mínima 8º
Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º
Zona Norte: máxima 17º y mínima 9º
Sábado 17
Zona Norte: máxima 19º y mínima 6º
Zona Norte: máxima 16º y mínima 6º
Zona Norte: máxima 17º y mínima 8º
Domingo 18
Zona Norte: máxima 20º y mínima 5º
Zona Norte: máxima 18º y mínima 5º
Zona Norte: máxima 15º y mínima 8º
Dejá tu comentario