EL DETALLE DÍA A DÍA

Fin de semana templado en la mañana y caluroso de tarde; mirá el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana con tiempo templado de mañana, caluroso de tarde y algo más fresco de noche. Mirá el detalle día a día.



De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta templada a cálida con cielo ligeramente nublado. En la tarde se mantendrá el tiempo caluroso, observándose aumento de nubosidad en la noche en la frontera este inestabilizando la zona.

El sábado tendremos una mañana fresca a templada, con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, presentando temperaturas templadas en la noche.

Fin de semana caluroso. Foto: FocoUy
Fin de semana caluroso, pesado y con elevadas sensaciones térmicas; mirá el informe de Nubel Cisneros

El domingo se espera un comienzo de jornada templada a cálida con cielo escasamente nublado. En la tarde seguirán las condiciones cálidas a calurosas con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

Viernes 30

Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º

Zona Meteorología: máxima 29º y mínima 19º

Sábado 31

Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º

Zona Meteorología: máxima 28º y mínima 20º

Domingo 1 de febrero

Zona Norte: máxima 39º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 36º y mínima 16º

Zona Meteorología: máxima 30º y mínima 19º

