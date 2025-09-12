Fin de semana de primavera, agradable, frío de mañana y cálido de tarde; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana agradable, típico de primavera, con mañanas y noches frías, y tardes cálidas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes comienza con tiempo frío, con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido con cielo ligeramente nublado, permaneciendo frío en la noche.

El sábado la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este. En la tarde continuará el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte, con nubosidad dispersa.

El domingo tendremos un inicio de jornada fría con pasaje de nubosidad en la madrugada inestabilizando ligeramente la zona costera. La tarde continuará estable con ambiente templado a cálido y cielo escasamente nublado. Viernes 12 Zona Norte: máxima 27º y mínima 8º Zona Sur: máxima 24º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º Sábado 13 Zona Norte: máxima 22º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º Domingo 14 Zona Norte: máxima 25º y mínima 9º Zona Sur: máxima 24º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º