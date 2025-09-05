Fin de semana helado, con mínimas bajo cero, el domingo sube la temperatura

Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío durante el fin de semana, con mínimas bajo cero. El domingo mejora y sube la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes comienza con tiempo muy frío, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la costa sureste habrá pasaje de nubosidad inestabilizando la zona. En la tarde continuará el tiempo frío a fresco aún con nubosidad en la costa sureste manteniendo inestable la zona en las primeras horas.

El sábado nuevamente se espera un inicio de jornada muy fría con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con cielo despejado previéndose marcado descenso de temperatura nuevamente en la noche.

El domingo la mañana se presentará muy fría con heladas, observándose luego la formación de nieblas y neblinas matinales en forma aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco con gradual aumento de nubosidad hacia el final del periodo por la zona norte. Viernes 5 Zona Norte: máxima 15º y mínima -1º Zona Sur: máxima 13º y mínima -1º Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 1º Sábado 6 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 2º Domingo 7 Zona Norte: máxima 17º y mínima 9º Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

