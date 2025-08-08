Nubel Cisneros prevé un fin de semana muy frío, con heladas y muy bajas sensaciones térmicas. Temperaturas mínimas bajo cero y alguna lluvia aislada.
Fin de semana muy frío, con temperaturas mínimas bajo cero; el informe de Nubel Cisneros
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta con tiempo muy frío y ventoso con persistencia de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las primeras horas, principalmente en las zonas sureste y noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo frío y ventoso con muy bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.
El sábado comienza muy frío con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con bajas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado.
El domingo nuevamente tendremos un inicio de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones frescas con cielo ligeramente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.
Viernes 8
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º
Sábado 9
Zona Norte: máxima 15º y mínima -2º
Zona Sur: máxima 14º y mínima -2º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 2º
Domingo 10
Zona Norte: máxima 17º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 15º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 6º
