RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana muy frío, con temperaturas mínimas bajo cero; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana muy frío, con heladas y muy bajas sensaciones térmicas. Temperaturas mínimas bajo cero y alguna lluvia aislada.

helada-frío-polar-foto-Gonzalo-Echeverría

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta con tiempo muy frío y ventoso con persistencia de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las primeras horas, principalmente en las zonas sureste y noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo frío y ventoso con muy bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

El sábado comienza muy frío con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con bajas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado.

viernes con lluvias y tormentas, que se extienden al fin de semana; el informe de nubel cisneros
Seguí leyendo

Viernes con lluvias y tormentas, que se extienden al fin de semana; el informe de Nubel Cisneros

El domingo nuevamente tendremos un inicio de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones frescas con cielo ligeramente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche.

Viernes 8

Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º

Sábado 9

Zona Norte: máxima 15º y mínima -2º

Zona Sur: máxima 14º y mínima -2º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 2º

Domingo 10

Zona Norte: máxima 17º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 15º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 6º

Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
cuatro detenidos

Compraban autos con dólares falsos en Maldonado y fueron detenidos: en la vivienda encontraron uno de los vehículos
centro de montevideo

Trabajadores de la FUS se movilizaron e hicieron acto frente al MEF en el Centro

Te puede interesar

Gabriel Braga Ramírez, preso que aún permanece prófugo en Durazno.
dos recapturados

Tres presos se fugaron en dos días de la cárcel de Durazno: uno de ellos aprovechó a robar en un comercio
Un adolescente de 16 años fue imputado por el homicidio de un joven de 20 en Neptunia
TAMBIÉN VENDÍA DROGAS

Un adolescente de 16 años fue imputado por el homicidio de un joven de 20 en Neptunia
Sindicato de Ancap ocupa la refinería de La Teja. Foto: archivo.
CONFLICTO EN ANCAP

Sindicato de funcionarios de Ancap ocupa y bloquea el ingreso a la refinería de La Teja

Dejá tu comentario