Fin de semana muy frío, con temperaturas mínimas bajo cero; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un fin de semana muy frío, con heladas y muy bajas sensaciones térmicas. Temperaturas mínimas bajo cero y alguna lluvia aislada.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta con tiempo muy frío y ventoso con persistencia de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las primeras horas, principalmente en las zonas sureste y noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo frío y ventoso con muy bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

El sábado comienza muy frío con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con bajas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado.

El domingo nuevamente tendremos un inicio de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones frescas con cielo ligeramente nublado y marcado descenso de temperatura en la noche. Viernes 8 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º Sábado 9 Zona Norte: máxima 15º y mínima -2º Zona Sur: máxima 14º y mínima -2º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 2º Domingo 10 Zona Norte: máxima 17º y mínima 0º Zona Sur: máxima 15º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 6º