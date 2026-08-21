Fin de semana muy frío, con posibilidad de aguanieve y muy bajas sensaciones térmicas

Frío, aguanieve. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío este viernes y el fin de semana, con mínimas de cero grado y muy bajas sensaciones térmicas. Hay posibilidad de aguanieve en la costa sureste.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta muy fría y ventosa con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. La tarde seguirá fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El sábado tendremos una mañana muy fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas. La tarde seguirá fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y probables chaparrones de aguanieve en la costa sureste, manteniendo muy temperaturas en la noche.

El domingo comienza muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo frío a ligeramente fresco con bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, previéndose nuevamente muy bajas temperaturas en la noche. Viernes 21 Zona Norte: máxima 16º y mínima 2º Zona Sur: máxima 12º y mínima 2º Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º Sábado 22 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 12º y mínima 2º Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º Domingo 23 Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 8º