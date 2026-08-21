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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana muy frío, con posibilidad de aguanieve y muy bajas sensaciones térmicas

Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío este viernes y el fin de semana, con mínimas de cero grado y muy bajas sensaciones térmicas. Hay posibilidad de aguanieve en la costa sureste.

Frío, aguanieve. Foto: FocoUy

Frío, aguanieve. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío este viernes y el fin de semana, con mínimas de cero grado y muy bajas sensaciones térmicas. Hay posibilidad de aguanieve en la costa sureste.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta muy fría y ventosa con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. La tarde seguirá fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

El sábado tendremos una mañana muy fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas. La tarde seguirá fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y probables chaparrones de aguanieve en la costa sureste, manteniendo muy temperaturas en la noche.

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El domingo comienza muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo frío a ligeramente fresco con bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, previéndose nuevamente muy bajas temperaturas en la noche.

Viernes 21

Zona Norte: máxima 16º y mínima 2º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º

Sábado 22

Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 2º

Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º

Domingo 23

Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 8º

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