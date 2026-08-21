Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío este viernes y el fin de semana, con mínimas de cero grado y muy bajas sensaciones térmicas. Hay posibilidad de aguanieve en la costa sureste.
Fin de semana muy frío, con posibilidad de aguanieve y muy bajas sensaciones térmicas
Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío este viernes y el fin de semana, con mínimas de cero grado y muy bajas sensaciones térmicas. Hay posibilidad de aguanieve en la costa sureste.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta muy fría y ventosa con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. La tarde seguirá fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.
El sábado tendremos una mañana muy fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas. La tarde seguirá fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y probables chaparrones de aguanieve en la costa sureste, manteniendo muy temperaturas en la noche.
Se viene un fin de semana muy frío con probables chaparrones de aguanieve en la costa de San José a Rocha
El domingo comienza muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo frío a ligeramente fresco con bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, previéndose nuevamente muy bajas temperaturas en la noche.
Viernes 21
Zona Norte: máxima 16º y mínima 2º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 2º
Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º
Sábado 22
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 2º
Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º
Domingo 23
Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 13º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 8º
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