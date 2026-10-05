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La inflación anual a setiembre subió al 4,68%, según el Índice de Precios del Consumo

Los precios de los servicios suben más que los precios de los productos, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,54% en setiembre, llevando la inflación anual al 4,68%, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato es casi dos décimas superior a la meta actual del Banco Central (4,5%), y casi igual a la proyección mediana de inflación de los analistas consultados por el BCU.

En setiembre hubo una suba de 1,7% en el precio de los alimentos, incluyendo un aumento de más de 5% en hortalizas y de 2,4% en carnes. Por el contrario, los precios del transporte bajaron 0,5%, por bajas en pasajes de aplicaciones y aéreos (ambos se transan en dólares). En setiembre no hubo variación en el precio de los combustibles. Los precios de la vestimenta y calzado bajaron 0,1% el mes pasado.

Se mantiene una diferencia apreciable entre la evolución de los precios de los transables respecto a los no transables. Los productos transables (que se comercializan en el mercado local, pero también se importan o exportan), subieron 3,3% en los últimos 12 meses, mientras que los servicios no transables aumentaron 5,8%. Esta diferencia había sido mayor en meses previos, pero en setiembre subieron más los transables (0,8%) que los servicios no transables (0,3%).

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