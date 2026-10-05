El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,54% en setiembre, llevando la inflación anual al 4,68%, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato es casi dos décimas superior a la meta actual del Banco Central (4,5%), y casi igual a la proyección mediana de inflación de los analistas consultados por el BCU.
La inflación anual a setiembre subió al 4,68%, según el Índice de Precios del Consumo
Los precios de los servicios suben más que los precios de los productos, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En setiembre hubo una suba de 1,7% en el precio de los alimentos, incluyendo un aumento de más de 5% en hortalizas y de 2,4% en carnes. Por el contrario, los precios del transporte bajaron 0,5%, por bajas en pasajes de aplicaciones y aéreos (ambos se transan en dólares). En setiembre no hubo variación en el precio de los combustibles. Los precios de la vestimenta y calzado bajaron 0,1% el mes pasado.
Se mantiene una diferencia apreciable entre la evolución de los precios de los transables respecto a los no transables. Los productos transables (que se comercializan en el mercado local, pero también se importan o exportan), subieron 3,3% en los últimos 12 meses, mientras que los servicios no transables aumentaron 5,8%. Esta diferencia había sido mayor en meses previos, pero en setiembre subieron más los transables (0,8%) que los servicios no transables (0,3%).
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