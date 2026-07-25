Fin de semana con máxima de 21ºC y probables lluvias aisladas en el norte del país

El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.

Este sábado, comienza frío a fresco con algunas neblinas aisladas en las primeras horas. Durante gran parte de la jornada el cielo estará parcialmente nublado. Hacia la tardecita comienza a aumentar la nubosidad, desmejorando en la zona norte en la noche y la madrugada.

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Norte: Mínima 14ºC | Máxima 20ºC.

Sur: Mínima 14ºC | Máxima 18ºC.

Este: Mínima 14ºC | Máxima 18ºC.

Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 19ºC.

Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 16ºC.

El domingo, tendremos una mañana fresca con abundante nubosidad inestabilizando la zona norte con probables lluvias aisladas. La tarde continuará fresca a templada con cielo nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la frontera noreste.

Temperaturas:

Norte: Mínima 12ºC | Máxima 21ºC.

Sur: Mínima 12ºC | Máxima 18ºC.

Este: Mínima 10ºC | Máxima 18ºC.

Oeste: Mínima 10ºC | Máxima 20ºC.

Área metropolitana: Mínima 12ºC | Máxima 15ºC.

El lunes, comienza húmedo e inestable con mucha nubosidad generando lluviosas y lloviznas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con lluvias y lloviznas, permaneciendo las zonas norte y la franja costera con baja probabilidad de lluvias.

Temperaturas:

Norte: Mínima 16ºC | Máxima 24ºC.

Sur: Mínima 16ºC | Máxima 18ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 17ºC.

Oeste: Mínima 16ºC | Máxima 20ºC.

Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 16ºC.