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UNAS 120.000 PERSONAS

BPS explicó el aumento diferencial y adicional que cobrarán algunas jubilaciones y pensiones en agosto

El incremento alcanzará a unas 120.000 personas jubiladas y pensionistas por sobrevivencia, que recibirán un ajuste de 2,5% sobre 21.353,90 pesos que cobran actualmente.

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El Banco de Previsión Social (BPS) dio detalles de cómo será el aumento diferencial y adicional que cobrarán las jubilaciones y las pensiones mínimas en los pagos que se harán los primeros días de agosto.

El incremento alcanzará a unas 120.000 personas jubiladas y pensionistas por sobrevivencia, que recibirán un ajuste de 2,5% sobre 21.353,90 pesos (3,111 BPC) que cobran actualmente. El aumento se aplicará a partir del 1º de julio de 2026, que se cobra con el pago de las pasividades de agosto.

En 2025, las jubilaciones y pensiones mínimas habían tenido un ajuste diferencial y adicional de 2%, según lo estableció el gobierno por decreto.

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En tanto, las personas cuyos ingresos por pasividad del BPS y renta AFAP se ubiquen entre 3,05 BPC y 3,1889 BPC recibirán el aumento diferencial y adicional necesario para alcanzar un ingreso total de 21.888,61 pesos, explica el BPS.

En cambio, no tendrán derecho a este incremento quienes actualmente perciban una pasividad del BPS ajustada a 3,05 o 3,111 BPC y, al sumar la renta AFAP, superen los 21.888,61 pesos.

Estos aumentos diferenciales y adicionales se suman al ajuste anual de pasividades que en enero de 2026 fue de 5,97%, 2,32 puntos porcentuales por encima de la inflación de 2025 que fue de 3,65%.

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