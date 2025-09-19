RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe día a día de Nubel Cisneros

Fin de semana con lluvias y tormentas que trae el ciclón extratropical; mirá el informe día a día de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé mal tiempo el fin de semana, con lluvias y tormentas que trae el ciclón extratropical (sistema de baja presión). El detalle de viernes a domingo.

lluvia-paysandu-24-mayo

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca y húmeda con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde mantendrá tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad y humedad inestabilizándose la costa oeste.

El sábado tendremos una mañana fresca a templada con abundante nubosidad y alto índice de humedad. La tarde mantendrá tiempo templado a cálido con mucha nubosidad desmejorando hacía la noche por el suroeste con tormentas y lluvias.

El domingo comienza húmedo e inestable con persistencia de lluvias y lloviznas aisladas con ocasionales tormentas. La tarde mantendrá el tiempo fresco a templado mejorando por el suroeste con descenso de temperatura y disminución de nubosidad.

Viernes 19

Zona Norte: máxima 27º y mínima 15º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 15º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º

Sábado 20

Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 15º

Domingo 21

Zona Norte: máxima 20º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º

