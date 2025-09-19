RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro dijo que en el primer semestre hay "una baja sostenida de los delitos" y puso como ejemplo a Canelones

En algunos departamentos hay algún delito que sube “pero muy leve”, aseguró el ministro del Interior Carlos Negro, y dijo que Canelones es un ejemplo en la región.

El ministro del Interior Carlos Negro aseguró que el primer semestre del año muestra una baja general de los delitos, y puso como ejemplo a Canelones, donde dijo que todos los delitos marcan un descenso.

“Vemos buenos resultados. Este semestre nos arroja, en general, una baja sostenida de los delitos, de todos los delitos prácticamente, en este departamento en particular, Canelones, de todos los delitos. En los demás algún delito tiene un poco en la suba, pero muy leve. En Canelones tenemos una baja de todos los delitos, lo cual da más ganas de seguir trabajando”, dijo Negro en rueda de prensa.

Consultado sobre los homicidios y el nivel de esclarecimiento que alcanzó en particular Canelones, el ministro del Interior agregó: “Canelones es un ejemplo a nivel nacional en lo que es la investigación de los homicidios, llegando a guarismos de 80% de esclarecimiento. Esto sitúa al departamento de Canelones, comparado con la realidad de la región, en términos muy privilegiados. Estamos muy orgullosos del trabajo de la Brigada de Homicidios de Canelones, aunque también debemos destacar que a nivel nacional los homicidios tienen un alto nivel de esclarecimiento y aspiramos a subirlos aún más mediante la formación y capacitación de los oficiales”.

Más cámaras de vigilancia en Canelones

El intendente de Canelones Francisco Legnani recibió al ministro Negro el jueves y anunció la incorporación de 1.200 cámaras de vigilancia aportadas por la comuna.

Con las 1.800 instaladas en el período pasado, las cámaras llegarán a 3.000 en Canelones, todas conectadas con el sistema de vigilancia del Ministerio del Interior.

