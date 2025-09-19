Terminó la histórica expedición al fondo del mar uruguayo y volvió a puerto el Falkor (too)

Tras culminar la histórica expedición al fondo del mar uruguayo, en las últimas horas llegó al puerto de Montevideo el buque Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute.

Este viernes de mañana los científicos uruguayos que participaron de la expedición bajaron las numerosas muestras biológicas recogidas del lecho marino, a profundidades que superaron incluso los 4.000 metros.

La expedición fue calificada de histórica por los científicos uruguayos, que marcaron un antes y un después en la investigación y conocimiento del mar territorial de Uruguay.

Las muestras de animales y especies marinas serán estudiadas y analizadas durante décadas, destacaron una y otra vez los científicos en las transmisiones en vivo de las distintas expediciones al fondo del mar con el submarino ROV SuBastian.

Felicitaciones por el trabajo realizado y el impacto logrado en todo el público.

Hoy último programa de TravesiaSub200.

