Fin de semana frío, con nieblas y heladas de madrugada, pero sin pronóstico de lluvias

Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío este fin de semana, con nieblas e incluso heladas de madrugada, pero sin lluvias. El detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca en el sur y en el este, a ligeramente templada en el resto del país, con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El sábado la mañana se presentará muy fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo fresco y ventoso con bajas sensaciones térmicas y pasaje de nubosidad por la costa sureste generando ligera inestabilidad.

El domingo comienza muy frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fría con cielo parcialmente nublado, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche. Viernes 4 Zona Norte: máxima 18º y mínima 7º Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º Sábado 5 Zona Norte: máxima 19º y mínima 4º Zona Sur: máxima 14º y mínima 4º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 6º Domingo 6 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 4º