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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana frío, con nieblas y heladas de madrugada, pero sin pronóstico de lluvias

Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío este fin de semana, con nieblas e incluso heladas de madrugada, pero sin lluvias. El detalle día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío este fin de semana, con nieblas e incluso heladas de madrugada, pero sin lluvias. El detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca en el sur y en el este, a ligeramente templada en el resto del país, con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El sábado la mañana se presentará muy fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo fresco y ventoso con bajas sensaciones térmicas y pasaje de nubosidad por la costa sureste generando ligera inestabilidad.

fin de semana frio, con heladas de madrugada y persistencia de lluvias aisladas; el informe de nubel cisneros
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Fin de semana frío, con heladas de madrugada y persistencia de lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros

El domingo comienza muy frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fría con cielo parcialmente nublado, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

Viernes 4

Zona Norte: máxima 18º y mínima 7º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

Sábado 5

Zona Norte: máxima 19º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 6º

Domingo 6

Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 4º

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