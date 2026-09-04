Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío este fin de semana, con nieblas e incluso heladas de madrugada, pero sin lluvias. El detalle día a día.
Fin de semana frío, con nieblas y heladas de madrugada, pero sin pronóstico de lluvias
Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío este fin de semana, con nieblas e incluso heladas de madrugada, pero sin lluvias. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca en el sur y en el este, a ligeramente templada en el resto del país, con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.
El sábado la mañana se presentará muy fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo fresco y ventoso con bajas sensaciones térmicas y pasaje de nubosidad por la costa sureste generando ligera inestabilidad.
Fin de semana frío, con heladas de madrugada y persistencia de lluvias aisladas; el informe de Nubel Cisneros
El domingo comienza muy frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fría con cielo parcialmente nublado, previéndose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.
Viernes 4
Zona Norte: máxima 18º y mínima 7º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
Sábado 5
Zona Norte: máxima 19º y mínima 4º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 4º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 6º
Domingo 6
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 12º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 10º y mínima 4º
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