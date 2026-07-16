Ministro del Interior prevé que vehículos Cóndor del Ejército comiencen a patrullar el viernes 24 de julio

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que está previsto que el próximo viernes 24 de julio salgan a las calles los vehículos Condor del Ejército Nacional.

"Estamos en un proceso de formación de nuestros funcionarios, a cargo de los funcionarios del Ministerio de Defensa, también en el ploteo y en la adaptación de estos vehículos, se les está incorporando cámaras, y confiamos que el viernes que viene van a estar desplegándose en el territorio", sostuvo.

También se refirió a vehículos blindados comprados por el Ministerio del Interior y destacó que son fabricados para actividad policial, por lo que son "más ágiles, más pequeños, que permiten el ingreso a zonas de tamaño reducido".

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