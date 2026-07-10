Fin de semana inestable en el sur, con humedad y nieblas; el domingo muy frío

Nubel Cisneros prevé un fin de semana frío, con descenso de temperatura marcado en la noche, inestable en el sur, con nieblas y mucha humedad.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá templada en el norte y fresca en el resto del país con gradual aumento de nubosidad y humedad.

El sábado la mañana estará fría con cielo nublado, observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a ligeramente templado con pasaje de abundante nubosidad en la noche, inestabilizando la zona costera.

El domingo se espera un inicio de jornada fría con restos de nubosidad en la costa sureste lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas, previéndose pronunciado descenso de temperatura en la noche. Viernes 10 Zona Norte: máxima 20º y mínima 7º Zona Sur: máxima 16º y mínima 7º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 7º Sábado 11 Zona Norte: máxima 19º y mínima 8º Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º Domingo 12 Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º