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EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana inestable en el sur, con humedad y nieblas; el domingo muy frío

Nubel Cisneros prevé un fin de semana frío, con descenso de temperatura marcado en la noche, inestable en el sur, con nieblas y mucha humedad. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé un fin de semana frío, con descenso de temperatura marcado en la noche, inestable en el sur, con nieblas y mucha humedad.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá templada en el norte y fresca en el resto del país con gradual aumento de nubosidad y humedad.

El sábado la mañana estará fría con cielo nublado, observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a ligeramente templado con pasaje de abundante nubosidad en la noche, inestabilizando la zona costera.

si, nevo anoche, confirmo nubel cisneros, y anuncio un fin de semana muy frio y libre de lluvias hasta el domingo de noche
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"Sí, nevó anoche", confirmó Nubel Cisneros, y anunció un fin de semana muy frío y "libre de lluvias hasta el domingo de noche"

El domingo se espera un inicio de jornada fría con restos de nubosidad en la costa sureste lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde seguirá fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas, previéndose pronunciado descenso de temperatura en la noche.

Viernes 10

Zona Norte: máxima 20º y mínima 7º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 7º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 7º

Sábado 11

Zona Norte: máxima 19º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

Domingo 12

Zona Norte: máxima 15º y mínima 0º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º

Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º

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