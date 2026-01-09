Fin de semana con lluvias, tormentas y viento fuerte; mirá el informe de Nubel Cisneros con el detalle día a día

Fin de semana con lluvias, tormenta y viento. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros prevé lluvias y tormentas el fin de semana: comienzan este viernes desde el norte y siguen el sábado, cuando aumenta la fuerza del viento. Además, baja la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta húmeda e inestable con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá húmeda e inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias y tormentas principalmente en las zonas norte y noreste, con periodos de mejoras parciales.

El sábado tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable y ventoso con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas mejorando hacia la noche por el norte y litoral.

El domingo se espera una mañana fresca aún con mucha nubosidad en la zona este, lo que en las primeras horas mantendrá algunas lluvias aisladas en el área. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche. Viernes 9 Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º Sábado 10 Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 18º Domingo 11 Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º Zona Sur: máxima 27º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 18º