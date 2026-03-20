Fin de semana inestable con tormentas, lluvias y descenso de temperatura, anticipa Nubel Cisneros

Este viernes , se espera una mañana fresca con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas este y centro. La tarde seguirá cálida a calurosa con gradual aumento de nubosidad y humedad, en tanto la noche continuará fresca desmejorando por el suroeste.

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Norte: Mínima 18ºC | Máxima 38ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 34ºC.

Este: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.

Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 30ºC.

El sábado, comienza húmedo e inestable con abundante nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá inestable con mucha nubosidad persistiendo lluvias aisladas, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura.

Temperaturas:

Norte: Mínima 18ºC | Máxima 30ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 26ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 26ºC.

Oeste: Mínima 18ºC | Máxima 28ºC.

Área metropolitana: Mínima 18ºC | Máxima 24ºC.

El domingo, la mañana estará fresca a templada con aumento de nubosidad por la zona norte. La tarde seguirá cálida a calurosa con aumento de nubosidad, desmejorando por el norte con tormentas y lluvias.

Temperaturas:

Norte: Mínima 18ºC | Máxima 31ºC.

Sur: Mínima 16ºC | Máxima 29ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 29ºC.

Oeste: Mínima 16ºC | Máxima 31ºC.

Área metropolitana: Mínima 18ºC | Máxima 27ºC.