RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Domingo inestable y ventoso, con lluvias y baja sensación térmica, pronostica Nubel Cisneros

La tarde será ventosa y con persistencia de algunas lluvias en la costa. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Este domingo 26 la mañana comenzó húmeda e inestable, con mucha nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde continuará ventosa, con bajas sensaciones térmicas y algunas lluvias aisladas que persistirán en la costa sureste.

Las temperaturas tendrán máximas moderadas y mínimas bajas en todo el país. En el sur se prevé un ambiente fresco durante gran parte de la jornada.

Foto: FocoUy. 
Seguí leyendo

Inumet emite doble advertencia por vientos fuertes en toda la costa desde la tarde

NORTE:
MÁX.: 27 °C
MÍN.: 6 °C

SUR:
MÁX.: 23 °C
MÍN.: 6 °C

ESTE:
MÁX.: 23 °C
MÍN.: 6 °C

OESTE:
MÁX.: 25 °C
MÍN.: 6 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 20 °C
MÍN.: 10 °C

Para el lunes, Cisneros prevé una mañana fría con bajas sensaciones térmicas y nubosidad dispersa. En la tarde continuará fresco a templado, con cielo ligeramente nublado y un marcado descenso de temperatura hacia la noche.

Temas de la nota

Lo más visto

video
JOVEN ASESINADO A TIROS

Homicidio en Kibón: la víctima es uno de los hinchas de Peñarol que estuvo detenido en Brasil
este domingo

Adolescente de 16 años se entregó como presunto autor del homicidio del repartidor en Carrasco Norte
ESTAFA POR REDES SOCIALES

Emprendimiento familiar dedicado a la fabricación de muebles de madera fue estafado en 154.000 pesos
Vientos fuertes y persistentes

Inumet emite doble advertencia por vientos fuertes en toda la costa desde la tarde
LOMAS DE LA TAHONA

Ambiente, Interior, Intendencia e INBA realizan operativo conjunto para ubicar al puma visto en barrio privado

Te puede interesar

Adolescente de 16 años se entregó como presunto autor del homicidio del repartidor en Carrasco Norte
este domingo

Adolescente de 16 años se entregó como presunto autor del homicidio del repartidor en Carrasco Norte
Foto: FocoUy. 
Vientos fuertes y persistentes

Inumet emite doble advertencia por vientos fuertes en toda la costa desde la tarde
Foto: Subrayado. Archivo.
tiroteo

Un hombre fue atacado a tiros cuando iba en su vehículo en Santa Catalina y está grave

Dejá tu comentario