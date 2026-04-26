Domingo inestable y ventoso, con lluvias y baja sensación térmica, pronostica Nubel Cisneros

Foto: FocoUy.

Este domingo 26 la mañana comenzó húmeda e inestable, con mucha nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde continuará ventosa, con bajas sensaciones térmicas y algunas lluvias aisladas que persistirán en la costa sureste.

Las temperaturas tendrán máximas moderadas y mínimas bajas en todo el país. En el sur se prevé un ambiente fresco durante gran parte de la jornada.

NORTE:

MÁX.: 27 °C

MÍN.: 6 °C SUR:

MÁX.: 23 °C

MÍN.: 6 °C ESTE:

MÁX.: 23 °C

MÍN.: 6 °C OESTE:

MÁX.: 25 °C

MÍN.: 6 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 20 °C

MÍN.: 10 °C Para el lunes, Cisneros prevé una mañana fría con bajas sensaciones térmicas y nubosidad dispersa. En la tarde continuará fresco a templado, con cielo ligeramente nublado y un marcado descenso de temperatura hacia la noche.

Temas de la nota Nubel Cisneros

pronóstico

lluvias