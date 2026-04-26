Este domingo 26 la mañana comenzó húmeda e inestable, con mucha nubosidad que generará lluvias y lloviznas aisladas, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Domingo inestable y ventoso, con lluvias y baja sensación térmica, pronostica Nubel Cisneros
La tarde será ventosa y con persistencia de algunas lluvias en la costa. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
En su pronóstico añadió que la tarde continuará ventosa, con bajas sensaciones térmicas y algunas lluvias aisladas que persistirán en la costa sureste.
Las temperaturas tendrán máximas moderadas y mínimas bajas en todo el país. En el sur se prevé un ambiente fresco durante gran parte de la jornada.
Inumet emite doble advertencia por vientos fuertes en toda la costa desde la tarde
NORTE:
MÁX.: 27 °C
MÍN.: 6 °C
SUR:
MÁX.: 23 °C
MÍN.: 6 °C
ESTE:
MÁX.: 23 °C
MÍN.: 6 °C
OESTE:
MÁX.: 25 °C
MÍN.: 6 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 20 °C
MÍN.: 10 °C
Para el lunes, Cisneros prevé una mañana fría con bajas sensaciones térmicas y nubosidad dispersa. En la tarde continuará fresco a templado, con cielo ligeramente nublado y un marcado descenso de temperatura hacia la noche.
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