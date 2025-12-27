Este sábado 27 de diciembre comenzó templado, con gradual aumento de nubosidad y humedad. Si bien las temperaturas previstas son elevadas, comienzan desmejoras en el tiempo por el suroeste y litoral del país.
Fin de semana caluroso pero con tormentas en el litoral y el suroeste: mirá el pronóstico
Este sábado aumenta la nubosidad y la humedad, desmejorando en el litoral, en el norte y en el suroeste. Las temperaturas previstas superan los 30 °C.
Así lo indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, quien agregó que se esperan tormentas y lluvias aisladas en esas zonas.
La tarde continuará inestable, con abundante nubosidad, añade el pronóstico. Persistirán algunas lluvias aisladas en el norte.
Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, en todo el país.
NORTE:
MÁX.: 38 ºC
MÍN.: 22 ºC
SUR:
MÁX.: 36 ºC
MÍN.: 22 °C
ESTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 18 °C
OESTE:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 22 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 24 °C
¿Qué ocurre el domingo? Cisneros agregó que la mañana estará fresca, con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste. Por eso, en las primeras horas se mantendrá inestable la zona. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.
